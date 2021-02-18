Однотонное покрытие – это не всегда скучный нюд. Такой нейл-дизайн также может иметь красивый вид и подойдет к любому стилю, форме и длине ногтей. Чтобы ваш маникюр был идеальным, также нужно выбирать модный оттенок лака.

Независимо от сезона и новых нейл-трендов, однотонный маникюр всегда актуален. Если вы устали от экспериментов с популярными животными принтами, абстрактными рисунками и цветами, которые не вянут, то вам понравятся модные идеи для покрытия ногтей одним оттенком.

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15 оттенков однотонного маникюра для длинных и коротких ногтей

Выбирая лак для однотонного маникюра, обращайте внимание на самые модные оттенки сезона: солнечный желтый, небесно-голубой, терракотовый, сливочно-бежевый, ярко-розовый. Таким образом даже без дополнительного дизайна и украшений у ногтей будет яркий и привлекательный вид. Если наступит время, когда вы захотите вернуться к практическому однотонному маникюру, то красивые идеи пригодятся вам.

Какой однотонный маникюр сделать / Фото с инстаграма