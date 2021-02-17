Обрізання кутикули займає чимало часу. Проте з відрослою кутикулою нігті мають неестетичний вигляд. Якщо ви віддаєте перевагу домашньому манікюру або взагалі любите naked nails, то для вас буде корисним спосіб, який допоможе майже ніколи не обрізати кутикулу.

Руки можуть бути завжди красивими, як після салонних процедур, а кутикула рости повільно, якщо зробити кілька б’юті-маніпуляцій. Існує 5 методів, як можна позбутися від шкірочки на початку нігтьової пластини. Корисно знати: Як відновити стан нігтів після гель-лаку: 5 ефективних порад 5 способів, щоб більше ніколи не обрізати кутикулу Обрізний манікюр. Попросіть свого нейл-майстра зробити для ваших нігтів таку процедуру. Таким чином у майбутньому вам доведеться рідше з ним бачитися. Також обрізний манікюр можна повторити в домашніх умовах.

Попросіть свого нейл-майстра зробити для ваших нігтів таку процедуру. Таким чином у майбутньому вам доведеться рідше з ним бачитися. Також обрізний манікюр можна повторити в домашніх умовах. Використовуйте апельсинову паличку. Після обрізного манікюру потрібно ретельно доглядати за нігтями. Для цього вам знадобиться апельсинова паличка, щоб відсувати кутикулу, коли руки будуть розпареними. Маніпуляцію слід проводити наступного дня після візиту до нейл-майстра, а також повторювати щодня. Коли кутикула відростатиме, то не можна її повторно обрізати, застосування спеціальної палички буде достатньо. View this post on Instagram A post shared by Александра (@nail_by_bazhynova) Користуйтеся олією для кутикули. Не нехтуйте спеціальними продуктами для догляду за руками і нігтями. Кілька разів на день масажними рухами змащуйте олією для кутикули свої пальці. Це допоможе пом’якшити кутикулу і зміцнити нігті.

Не нехтуйте спеціальними продуктами для догляду за руками і нігтями. Кілька разів на день масажними рухами змащуйте олією для кутикули свої пальці. Це допоможе пом’якшити кутикулу і зміцнити нігті. Жорстка пилочка. Це важливий атрибут для запобігання огрубіння шкіри. Жорстокою пилкою потрібно працювати зі сухою шкірою навколо нігтів, але нігтьової пластини не варто зачіпати.

Це важливий атрибут для запобігання огрубіння шкіри. Жорстокою пилкою потрібно працювати зі сухою шкірою навколо нігтів, але нігтьової пластини не варто зачіпати. Робіть комбінований манікюр. Якщо ви щодня відсуватимете апельсиновою паличкою кутикулу, то через місяць зникне потреба в обрізному манікюрі. Тому тепер можна витрачати більше часу на звичайний нейл-дизайн, адже руки і так будуть завжди акуратними і доглянутими.