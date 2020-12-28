У 2021 головним hair-трендом буде волосся середньої довжини, яка була популярною в 60-х, 80-х та 90-х. Аби обрати стрижку для оновлення іміджу в новому році можна звернутися до старих фільмів, коли головні героїні слугувати тогочасними іконами стилю для усіх жінок.

Аби дізнатися, як саме потрібно стригти волосся у 2021, щоб мати модний вигляд, Vogue пропонує звернути увагу на привабливі варіанти стрижок, представлені світовим кінематографом.

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Модні стрижки на середню довжину волосся зі старих фільмів

Боб Демі Мур

У 1990 американська акторка Демі Мур виконала роль Даян Мерфі у фільмі "Непристойна пропозиція". Стрижка зірки була абсолютним втіленням мінімалістичного стилю та привабливості. Боб буде модним і в наступному сезоні. Серед його переваг також те, що він личить будь-якому типу обличчя і додає об’єму навіть тонким волосинам.

Кучері до плечей Дженніфер Грей

Акторка у 1980 році у фільмі "Брудні танці" започаткувала тренд на хвилясте волосся вище ключиці. Тим самим вона допомогла іншим власницям неслухняних кучерявих локонів усвідомити свою універсальність. Із такою стрижкою тонке волосся, якому не рекомендують середню довжину, має привабливий об’ємний вигляд, а густе – виглядає ще ефектніше.

Подовжений боб Фей Данавей

Напевно, кожна жінка, яка бачила "Бонні і Клайд", оцінила стильну стрижку головної героїні. У фільмі Фей Данавей поєднує подовжене боб-каре зі жіночними аксесуарами для волосся та беретами. У 2021 такий французький hair-стиль буде особливо популярним.

Каре і чубчик, як в Уми Турман

"Геометрична стрижка Уми Турман в "Кримінальному чтиві" не вимагає пояснень. Що б трапилося з Мією Волес без неї? Мало що можна додати до однієї з типових культових стрижок, яка нагадувала знаменитий боб Луїзи Брукс в "Ящику Пандори", – розповідає б’юті-редакторка Vogue Кетрін Пірс.