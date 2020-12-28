Стрижки из кино: старые варианты, которые снова будут модными в 2021
В 2021 главным hair-трендом будут волосы средней длины, которые были популярны в 60-х, 80-х и 90-х. Чтобы выбрать стрижку для обновления имиджа в новом году, можно обратиться к старым фильмам, когда главные героини служат тогдашним иконами стиля для всех женщин.
Чтобы узнать, как именно нужно стричь волосы в 2021, чтобы иметь модный вид, Vogue предлагает обратить внимание на привлекательные варианты стрижек, представленные мировым кинематографом.
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Модные стрижки на среднюю длину волос из старых фильмов
Боб Деми Мур
В 1990 американская актриса Деми Мур исполнила роль Даян Мерфи в фильме "Неприличное предложение". Стрижка звезды была абсолютным воплощением минималистического стиля и привлекательности. Боб будет модным и в следующем сезоне. Среди его преимуществ также то, что он подходит любому типу лица и придает объем даже тонким волосам.
Кудри до плеч Дженнифер Грей
Актриса в 1980 году в фильме "Грязные танцы" начала тренд на волнистые волосы выше ключицы. Тем самым она помогла другим обладательницам непослушных вьющихся локонов осознать свою универсальность. С такой стрижкой тонкие волосы, которым не рекомендуют среднюю длину, имеют привлекательный объемный вид, а густые – выглядят еще эффектнее.
Удлиненный боб Фэй Данавэй
Наверное, каждая женщина, которая видела "Бонни и Клайд", оценила стильную стрижку главной героини. В фильме Фэй Данавэй сочетает удлиненное боб-каре с женственными аксессуарами для волос и беретами. В 2021 такой французский hair-стиль будет особенно популярным.
Каре и челка, как у Умы Турман
"Геометрическая" стрижка Умы Турман в "Криминальном чтиве" не требует объяснений. Что бы случилось с Мией Волес без нее? Мало что можно добавить к одной из типичных культовых стрижек, которая напоминала знаменитый боб Луизы Брукс в "Ящике Пандоры", – рассказывает бьюти-редактор Vogue Кэтрин Пирс.
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