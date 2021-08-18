Тренди в макіяжі осені 2021: багато блиску, золота і вологих губ – 7 головних акцентів
Джерело:Cosmopolitan
Восени з'являються нові тренди в макіяжі: на заміну яскравим та оригінальним акцентам приходять більш спокійні, нюдові, шоколадні, оливкові, бронзові та сірі кольори. Це не означає, осінній мейк-ап повинен бути нудним. Адже провідні візажисти пропонують більш доречні та стильні рішення.
Восени 2021 актуальними будуть золоті акценти, сексуальні smokey eyes, тіні з ефектом металік, червона і темна гама кольорів помад. Тому про головні тренди макіяжу цієї осені варто дізнатися більше, щоб завжди мати красивий і модний вигляд.
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Головні тренди макіяжу осені 2021
Акцент на губи
Колір губ, який привертає увагу, буде на піку популярності в осінньому сезоні. Зокрема, варто звернути увагу на червоні та коричневі відтінки помад, які вдало поєднують з образом на холодну пору року. Спробуйте урізноманітнити звичну палітру цікавими кольорами: фіолетовий, черешневий, фуксія, карамель. Аби губи мали оригінальний вигляд і звабливий об'єм, спробуйте відтворити ефект омбре.
Виразний колір на губах / Фото з інстаграму Патріка Та
Пастельні відтінки
Осінній макіяж – це також про пастельні ніжні відтінки, а не лише про винятково нюдові та темні тони. Сміливо використовуйте у своєму макіяжі пудрово-рожеві, фісташкові, бузково-блакитні, персикові, ванільні кольори. Мейк-ап очей виглядатиме дуже витончено і жіночно у пастельних відтінках з плавними переходами.
Модний макіяж у пастельних відтінках / Фото з інстаграму Люсі Гейл
Блиску багато не буває
Восени слід використовувати блискітки і гліттер у створенні макіяжу. Вечірній мейк-ап буде особливо розкішним, пікантним та з неповторним шиком, якщо додати сяйливих акцентів на очі, губи або тіло.
Яскравий б'юті-тренд / Фото з інстаграму Люсі Гейл
Сяйлива шкіра
Цей б'юті-тренд залишається популярним ще з минулих сезонів. Ефект "голого" обличчя із легким відблиском вологи і блискучих переливів допоможе отримати рідкий хайлайтер або шиммерна пудра.
Ефект здорової шкіри / Фото з інстаграму Патріка Та
Вологі губи
Восени потрібно вдвічі ретельніше доглядати за губами і надавати їм додаткового зволоження. Щоб губи не пересихали під матовими помадам в осінньому макіяжі, то віддавайте перевагу бальзамам і сяйливим блискіткам у нюдових, кофейних і карамельних відтінках. Важливо, аби продукти створювали вологий ефект на губах.
Волога на губах / Фото з інстаграму Меделін Петш
Золото
В осінньому сезоні золото варто використовувати не лише в елементах одягу, але й для макіяжу. Аби вдосконалити повсякденний мейк-ап чи додати родзинки вечірньому, поповніть свій б'юті-арсенал золотими тінями, підводкою, хайлайтером і помадою з ефектом металік.
Золоті акценти / Фото з інстаграму Келсі Дініхан Фішер
Smokey eyes
Техніка створення макіяжу вже стала класичною і вічно модною. Проте візажисти пропонують інтерпретувати її по-новому. У цьому сезоні модним буде чорним димчатий smokey eyes, який підкреслює сміливість і сексуальність, пустий простір без тіней у центрі повік, графічний матовий пігмент, ретельно розтушовані переходи і відсутність кількох шарів туші на віях, щоб отримати більш чуттєвий погляд.
Трендовий димчатий мейк-ап / Фото з інстаграму Келсі Дініхан Фішер