Макіяж на осінь 2021 повинен відповідати останнім тенденціям в індустрії краси та вдало підкреслювати вашу красу. Візажисти Chanel пропонують саме такий варіант, який захоче і зможе повторити кожна жінка.

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Макіяж майбутньої осені у стилі Chanel

Аби повторити трендовий мейк-ап у дусі Chanel, потрібно робити акцент не лише на густо підведені очі, але й чисту, вологу і свіжу шкіру. Зіркові візажисти бренда для модного показу використовувати мікрофлюїдну сироватку для обличчя Hydra Beauty, аби належним чином підготувати дерму до нанесення декоративної косметики і створити бажаний ефект здорової шкіри. Якщо ви боретеся з надмірною сухістю, то спробуйте пошарове зволоження: спочатку сироватка, потім флюїд і легкий шар місту.



Макіяж на осінь / Фото з інстаграму Chanel

Наступним кроком буде нанесення тональної основи необхідного відтінку. Аби засіб мав непомітний вигляд на обличчя і приховував потрібні недоліки, скористайтеся спеціальним пензлем. Якщо є потреба в маскуванні набряків і темних кіл під очима, то застосуйте коректор, а тон зафіксуйте пудрою-серпанком. Візажисти Chanel використовували Poudre Universelle Libre.



Косметика, яку використовували для макіяжу на показ Chanel / Фото з інстаграму бренда

Ніжного сяйва додайте шкірі за допомогою хайлайтера, який простіше наносити також пензлем. Оформлювати брови варто спеціальним олівцем: замалюйте ним необхідні ділянки між бровами, а результат зафіксуйте гелем із властивістю додавання об'єму.



Процес створення макіяжу на показ Chanel / Фото з інстаграму бренда

Аби створити красивий макіяж очей, на рухомі повіки моделей з показу Chanel Haute Couture Automne-Hiver 2021 – 2022 візажисти наносили світло-фіолетові тіні з набору Les 4 Ombres 378 Douceur et Serenite, розтушовуючи їх двостороннім пензлем від того ж бренда. А на лініях росту нижніх вій у моделей були олівці для очей синього відтінку, які також можна замінити стійкою рідкою підводкою.



Акцент на стильних нижніх стрілках / Фото з істаграму Chanel



Неймовірна ідея для осіннього макіяжу / Фото з істаграму Chanel

Щоб доповнити мейк-ап, візажисти Chanel використовували туш для вій Le Volume Revolution de Chanel номер 10, а на щічках розподіляли сухі-рум'яна Joues Contraste.

Якщо ви прагнете повторити модний осінній макіяж у стилі Chanel, то не забудьте про губи. Віддавайте перевагу м'яким відтінкам помад. Ідеально, якщо вони володітимуть ефектом зволоження та об'єму.



Макіяж губ у дусі Chane / Фото з інстаграму бренда