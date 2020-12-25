У новорічну ніч бездоганний образ, потрібно вдало доповнити ідеальним макіяжем. За допомогою порад від професійної візажистки можна зробити красивий мейк-ап для Нового року самостійно в домашніх умовах.

Візажистка і засновниця б’юті-проєкту Nebo Makeup Марта Гунькало поділилася корисними порадами для створення новорічного макіяжу своїми руками, а також розповіла про б’юті-тенденції, які будуть популярними у 2021, повідомляє ТСН.

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Новорічний макіяж своїми руками в домашніх умовах

Серед сучасних б’юті-тенденцій виділяють ніжні тони й усі відтінки косметичних продуктів, які гармонійно виглядають на обличчі, додають йому свіжості і привабливості, а не "перевантажують".

виділяють ніжні тони й усі відтінки косметичних продуктів, які гармонійно виглядають на обличчі, додають йому свіжості і привабливості, а не "перевантажують". Марта Гунькало наголошує на використанні новорічних акцентів у макіяжі. Адже блискітки – це те, що доречно використовувати для Нового року навіть у мейк-апі. Проте візажистка рекомендує замінити їх на слюду – каміння природного походження дрібного помелу. Також спробуйте акуратно наклеїти пучкові чи стрічкові вії, аби зробити погляд візуально виразнішим. А нижню повіку можна виділити кольоровими тінями або олівцем.

Не забувайте, що кожен макіяж повинен бути індивідуальним , бо у всіх різні особливості рис обличчя. Візажистка Марта Гунькало радить для самостійного контурингу використовувати сухі текстури, бо з ними легше працювати і на шкірі вони мають більш природний вигляд. Білявкам варто використовувати косметику на 3 тони світлішу, ніж брюнеткам.

, бо у всіх різні особливості рис обличчя. Візажистка Марта Гунькало радить для самостійного контурингу використовувати сухі текстури, бо з ними легше працювати і на шкірі вони мають більш природний вигляд. Білявкам варто використовувати косметику на 3 тони світлішу, ніж брюнеткам. Кольори та відтінки. Насамперед визначте, чи ваш макіяж загалом повинен бути виразним, чи ви віддасте перевагу лише одному яскравому акценту в мейк-апі. Якщо ви прихильниця першого варіанту, то відтінки буде не так важко обрати. Головне, щоб вони гармоніювали між собою. Б’юті-експерт Марта каже, що в іншому випадку кольори відіграватимуть основну роль: "Допоможе нам у цьому хроматичне коло. Коли ми бачимо кольори у колі, що розташовані одне напроти одного, ми розуміємо, що ці кольори підсилюють яскравість одне одного та чудово доповнюють. Це означає, що якщо ми оберемо рожеві тони для зелених очей, це візуально підкреслить їхній природний колір в рази".

Варто бути обережними із поєднанням яскравих тонів.

Не рекомендую, обираючи насичений відтінок, робити його у розтяжці аналогічних відтінків. А отже рожевий ми поєднуємо не з вишневим чи фіолетовим, а з коричневим та сірим. Найкращим варіантом буде, якщо зовнішній кутик ока залишатиметься нейтрального відтінку. У такому випадку макіяж матиме елегантний та дорогий вигляд,

– пояснює візажистка Марта Гунькало.

Аби отримати результат салонного макіяжу, який ви робитимете самостійно, потрібно використовувати професійні інструменти і матеріали. Вам необов’язково купувати весь набір професійних пензлів для мейк-апу, зверніть увагу на інструменти, які продаються поштучно, як і окремі продукти декоративної косметики. Щодо тіней та інших пігментів для макіяжу очей, то можна обирати продукцію бюджетних брендів.

Резюмуючи поради, ще раз нагадаємо, що слід добре вивчити риси власного обличчя, знайти відтінки, які будуть вам личити та починайте змінювати бюджетну косметику і б’юті-інструменти на професійні. За допомогою вдалого макіяжу вам вдасться підкреслити усі переваги своєї краси та мати бездоганний вигляд в новорічну ніч.