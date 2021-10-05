Тріумфально повернулися в моду: 10 популярних б'юті-тредів із 1990-х – неймовірні фото

Головні б'юті-тренди 90-х років так просто не можуть зникнути. Навіть через 30 років сучасні зірки повертають в моду тонкі брови, як у Дрю Беррімор, контур губ олівцем, який любили всі, від Наомі Кемпбелл до Памели Андерсон, блакитні тіні і не тільки. Тенденції сподобаються прихильницям 1990-х, які прагнуть бути модними в наш час.

Свого часу Вікторія Бекхем, принцеса Діана, Брітні Спірс та інші ікони стилю мали вагомий вплив на індустрію краси і моди. Тому б'юті-тренди тридцятирічної давності знову стають актуальними. Можливо, ви надихнетеся добіркою і захочете повторити ностальгічний макіяж чи зачіску.

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10 б'юті-трендів з 1990-х, які знову в моді

Контур губ

Раніше Наомі Кемпбелл та Памела Андерсон, а тепер Кім Кардашян, Megan Thee Stallion і Lizzo обожнюють робити контур губ темним олівцем. У 90-х найбільшою популярністю користувався коричневий відтінок. Суть тренду полягає в тому, щоб додати губам пишності й об'єму за допомогою темного контуру губ, поверх якого наносити тонким шаром блиск.



Темний контур губ Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки

Мерехтливі пігменти

Крістіна Агілера і Дженніфер Лопес у 1990-х започаткували тренд на матові мерехтливі тіні для повік. Юні зірки вибирали строкаті відтінки. Тепер такий макіяж дедалі частіше повторюють блогери у тіктоці. Зокрема, представники ринку краси повідомляють, що продажі блакитних тіней останнім часом різко зросли.



Крістіна Агілера з модним макіяжем очей / Фото з інстаграму @deathbymarriage

Боб у стилі 90-х

Боб – хіт останніх 2 років. Стрижка має різні варіації, але найбільш затребуваним залишається б'юті-образ Камерон Діаз у фільмі "Всі в захваті від Мері" – хлопчакуватий і невибагливий – є уособленням того, що вважалося привабливим три декади тому, і що вабить нас сьогодні.



Камерон Діаз із боб-каре / Фото Vogue

Волосся-антени

Беллу Хадід можна назвати головною зірковою трендсеттеркою стилю 90-х. Супермодель не лише пропагує любов до тонких брів, але й полюбляє зачіску "антени". Зіркова красуня залишає передні пасма красиво обрамляти обличчя, а основну частину волосся щільно збирає ззаду. Також Хадід використовує багато гелю для створення модної зачіски.



Стильна зачіска з минулого / Фото з інстаграму Белли Хадід

Тонкі брови

Донедавна тонкі брови вважали небажаним антитрендом. Проте тенденція починає стрімко відроджуватися. Тепер одні прагнуть відростити брови, які вищипали 30 років тому, а інші сміливо повторюють образи ранніх Дрю Беррімор, Гвен Стефані й Тайри Бенкс.



Тайра Бенкс із тонкими бровами / Фото з інстаграму @90sfrequency

Блакитна підводка

Свого часу макіяж з блакитною підводкою для очей зробили популярним принцеса Діана, Брітні, Різ Візерспун та інші знаменитості. У 1990-х блакитні стрілки малювали навіть старшокласниці й усі хто, хотів бути у тренді. Натомість у 2021 тенденція вдосконалилася – тепер слід звертати увагу на глибокі відтінки підводки, наприклад, темно-синій.



Блакитна підводка на очах принцеси Діани / Фото з інстаграму @stylecaster​

Барвисте волосся

Природність, звісно, ніколи не втратить актуальності. Проте Дуа Ліпа і Белла Хадід нагадали, як ефектно виглядають кольорові пасма волосся, а Біллі Айліш раніше взагалі вражала шанувальників кислотно-зеленими коренями.



Яскраве волосся Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки

Блиск для губ

У 90-х чи не кожна красуня носила в сумочні ароматний, глянсовий і навіть густий блиск для губ, якому було властиво надавати губам вигляду пухлості й надутості. Завдяки циклічності трендів і мілленіали у 2021 можуть спробувати додати образу яскравості за допомогою такого б'юті-трюку.



Блиск на губах Джей Ло / Фото з інстаграму @90sjlo​

Прямі пасма

Раніше модне волосся було на піку популярності, тому майже всі красуні користувалися прасками для волосся і плойками, аби випрямити свої локони. Зачіска, яка нагадує такі прямі пасма, що не здатні зігнутися, повернулася в моду.



Випрямлені пасма / Фото з інстаграму Ліли Мосс

Французький манікюр

Френч – це класика, які постійно змінюється. Спершу його носила чи не кожна дівчина на планеті, потім про нього забули, згодом модним став французький манікюр із тонкою смужкою кінчику нігтя. Не дивлячись на регулярне вдосконалення дизайну, можна сміливо експериментувати як з класичним варіантом із білим кольором, так і з кольоровим нейл-артом.



Трендовий манікюр Лілі Олдрідж / Фото з інстаграму Тома Бачіка