Укладки на коротке волосся: 5 простих і повсякденних варіантів

У 2021 короткі стрижки – це один з головних hair-трендів. Адже вони підійдуть для будь-якого типу зовнішності та образу як на кожен день, так і для особливих елегантних подій. Зокрема, не варто хвилюватися, що коротку стрижку можна носити лише в одному стилі. Існує щонайменше 5 варіантів для укладки короткого волосся.

Природність залишається в моді. Тому навіть популярні укладки повинні бути простими і повсякденними. Аби стильно вкласти коротке волосся у цьому сезоні, вам знадобиться 10 хвилин та кілька ідей.

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Яку укладку зробити на короткому волоссі: 5 ідей

Модна укладка з ефектом гладкості

Такий варіант підійде для красунь зі стрижкою піксі. Аби отримати красивий результат, вам слід регулярно доглядати за волоссям. Тоді вона матиме блискучий і здоровий вигляд, і його буде легше вкладати. Щоб створити гладкий ефект на волоссі, зробіть проділ набік та зачешіть пасма гребінцем з рідкими зубцями, використовуючи трішки стайлінгу. Для фіксації укладки використовуйте засіб зі зволожувальними властивостями.



Укладка на коротке волосся / Фото з інстаграму Джеймі Стокера

Прямий проділ та низький хвіст

Ця укладка володіє особливим шармом та підійде до елегантного образу. Робіть зачіску на ледь вологому волоссі: спочатку прямий проділ, потім хвіст на потилиці і не забудьте випустити кілька передніх пасм, щоб додати стильного ефекту та природності.



Стрітстайл зачіска / Фото Джонатана Даніеля Прайсі

Відкрийте обличчя і зробіть прямий проділ

Якщо у вас ультракоротка стрижка і ви можете прибрати волосся за вуха, то ця проста укладка може стати вашою улюбленою. Її можна повторити як на прямих, так і на кучерявих пасмах. Насамперед зробіть прямий проділ, а передні локони зафіксуйте за вухами. Таким чином ви вдало підкреслите переваги овалу свого обличчя до додасте погляду виразності.



Коротке волосся / Фото з інстаграму Джеймі Стокера

Об’єм на короткому волоссі

Для власниць круглого обличчя та тих, хто хоче його візуально подовжити, підійде об’ємна укладка. Аби досягти бажаного ефекту, нанесіть трішки стайлінгу на сухе та розчесане волосся, використовуючи гребінець для рівномірного розподілення продукту. Тепер можна створювати різні вигини та начісувати пасма. На завершення скористайтеся спреєм для фіксації.



Об'ємна укладка / Фото з інстаграму Джеймі Стокера

Чубчик і закручені кінці

З трендовим чубчиком-шторкою набагато простіше зробити будь-яку укладку модною. Перед вкладанням чубчика нанесіть по всій довжині волосся зволожувальний засіб. Тепер перейдіть до створення рівного проділу. Внизу закрутіть пасма випрямлячем. Не забувайте попередньо використовувати термозахист та зберігати натуральний вигляд укладки. Кінці, легко напрямлені в різні боки, додають образу стильної невимушеності.



Спосіб вкласти коротке волосся / Фото Джонатана Даніеля Прайсі