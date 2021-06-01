Valentino вразили першою колекцією макіяжу з відомими моделями у рекламній кампанії

Про легендарні аромати від модного Дому Valentino знають всі. А нещодавно креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі вразив анонсом про запуск фірмової лінійки засобів для макіяжу. Нарешті презентація першої б'юті-колекції відбулася, у рекламній кампанії якої взяли участь відомі моделі.

Модний Дім Valentino у шанувальників асоціюється з червоним кольором. Окрім одягу, тепер його можна буде побачити ще й на футлярах нової декоративної косметики від бренда.

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Valentino випустили першу колекцію макіяжу

1 червня, у перший день літа, Valentino представили свою першу б'юті-лінійку. Колекція засобів для мейк-апу складається з 50 помад різних відтінків, 40 відтінків тональних основ, тіней, пудри, олівців для очей і підводки. Зокрема, у честь запуску косметичної продукції Valentino поділилися рекламною кампанією. Артдиректор бренда П'єрпаоло Піччолі став її автором. У зйомці взяли участь моделі Джилл Кортлев, Девон Росс, Маліка Лубек, Гаррі Брауз, а також Бенедетто Піччолі, дочка П’єрпаоло Піччолі.

Rosso Valentino – це головний відтінок косметичної лінійки. Цікаво те, що на кожній людині він розкриватиметься по-своєму. У наборі помад серед 50 відтінків є червоні, рожеві, сливові, коралові, помаранчеві й навіть пурпурні та сині кольори. Кожна помада має по 2 текстури: оксамитно-матову й атласну з рідким блиском. Виробники косметики Valentino також подбали про її екологічність. Таким чином з 50 відтінків помад 15 можна буде придбати як рефіли, які можна повторно вставити в червоний лакований кейс.



Перша лінійка декоративної косметики від модного Дому / Фото Valentino

Тональний крем Valentino особливий завдяки формулі регульованого покриття, яка з'явилася внаслідок тривалих і ретельних досліджень відтінків шкіри 5000 жінок у 8 країнах на всіх континентах. Також уваги заслуговує червоний мініклатч прямокутної форми, який вже вважають одним із найбільш особливих елементів колекції. Його розмір менший за мобільний телефон, але всередині вміщується пудра і мініпомада.



Рекламна кампанія косметики / Фото Valentino

Щодо мініпомад, то їх у лінійці 8. До б'юті-лінійки Valentino ще увійшли 3 двосторонні підводки для макіяжу очей, 3 гібридні засоби для брів, 8 палітр тіней для повік, 12 порошкових пігментів, які можна використовувати як тіні для повік або рум'яна, чорна туш для вій, 2 рідкі хайлайтери, 5 компактних хайлайтерів-кушонів, 5 пудр, бронзер, багатоцільовий розсипчастий блиск і 4 пресовані блиски для очей.

Краса – непросте завдання, вирішити яке може тільки любов. Любов до себе, своєї унікальності, всього, що тебе визначає. Я вирізняю індивідуальність кожної людини, її особливості. Все це підкреслює багатогранність і різноманітність світу. Краса – витонченість, сприйняття, те, що не можна описати, те, що заряджає емоціями. Моє бачення макіяжу втілюється в кольорі Rosso Valentino 22, який на кожному розкривається по-своєму,

– ділиться щирими емоціями креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі.