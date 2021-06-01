Valentino поразили первой коллекцией макияжа с известными моделями в рекламной кампании

О легендарных ароматах от модного Дома Valentino знают все. А недавно креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли поразил анонсом о запуске фирменной линейки средств для макияжа. Наконец презентация первой бьюти-коллекции состоялась, в рекламной кампании приняли участие известные модели.

Модный Дом Valentino у поклонников ассоциируется с красным цветом. Кроме одежды, теперь его можно будет увидеть еще и на футлярах новой декоративной косметики от бренда.

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Valentino выпустили первую коллекцию макияжа

1 июня, в первый день лета, Valentino представили свою первую бьюти-линейку. Коллекция средств для мейк-апа состоит из 50 помад разных оттенков, 40 оттенков тональных основ, теней, пудры, карандашей для глаз и подводки. В частности, в честь запуска косметической продукции Valentino поделились рекламной кампанией. Арт-директор бренда Пьерпаоло Пиччоли стал ее автором. В съемке приняли участие модели Джилл Кортлев, Девон Росс, Малика Лубек, Гарри Брауз, а также Бенедетта Пиччоли, дочь Пьерпаоло Пиччоли.

Rosso Valentino – это главный оттенок косметической линейки. Интересно то, что на каждом человеке он будет раскрываться по-своему. В наборе помад среди 50 оттенков есть красные, розовые, сливовые, коралловые, оранжевые и даже пурпурные и синие цвета. Каждая помада имеет по 2 текстуры: бархатно-матовую и атласную с жидким блеском. Производители косметики Valentino также позаботились о ее экологичности. Таким образом из 50 оттенков помад 15 можно будет приобрести как рефилы, которые можно повторно вставить в красный лакированный кейс.



Первая линейка декоративной косметики от модного Дома / Фото Valentino

Тональный крем Valentino особенный благодаря формуле регулируемого покрытия, которая появилась в результате длительных и тщательных исследований оттенков кожи 5 тысяч женщин в 8 странах на всех континентах. Также внимания заслуживает красный мини-клатч прямоугольной формы, который уже считается одним из самых особенных элементов коллекции. Его размер меньше мобильного телефона, но внутри помещается пудра и мини-помада.



Рекламная кампания косметики / Фото Valentino

Касательно мини-помад, то их в линейке 8. В бьюти-линейку Valentino еще вошли 3 двусторонние подводки для макияжа глаз, 3 гибридных средства для бровей, 8 палитр теней для век, 12 порошковых пигментов, которые можно использовать как тени для век или румяна, черная тушь для ресниц, 2 жидких хайлайтера, 5 компактных хайлайтер-кушонов, 5 пудр, бронзеров, многоцелевой рассыпчатый блеск и 4 прессованных блеска для глаз.

Красота – непростая задача, решить которую может только любовь. Любовь к себе, своей уникальности, всего, что тебя определяет. Я выделяю индивидуальность каждого человека, его особенности. Все это подчеркивает многогранность и разнообразие мира. Красота – изящество, восприятие, то, что нельзя описать, то, что заряжает эмоциями. Мое видение макияжа воплощается в цвете Rosso Valentino 22, который на каждом раскрывается по-своему,

– делится искренними эмоциями креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.