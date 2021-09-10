У січні 2021 року Halsey заснувала About-Face, запуск якого анонсувала яскравим промо-роликом. Співачка вирізняється своєю екстравагантністю, тому її лінійки косметики є такими ж. Нова б'юті-колекція Fractal присвячена космосу.

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Halsey знялася в новій рекламній кампанії свого бренда About-Face

Лінійка косметичних засобів б'юті-бренда About-Face, яка отримала назву Fractal, є футуристичною. Колекція є на 100 відсотків веганською а без жорстокості. Fractal включає 21 продукт для очей і губ зі стійким пігментом і глітером. А саме: інтенсивний пігмент і блиск для губ у 8 відтінках, зокрема баклажановий, бузковий та ніжно-рожевий, блискучий гель для брів, сети пензлів і велику косметичку з космічним принтом.

"Я назвала цю колекцію Fractal, бо, за визначенням, це явище, яке вносить унікальний порядок у хаос. Лінійка створює чудовий, сяйливий погляд від непомітно агресивного до тонкого нанесення, дозволяючи кожному винайти своє футуристичне бачення ", – додала в релізі Halsey.

Нова лінійка косметики від About-Face буде доступною для купівлі з 14 вересня на офіційному сайті бренда.

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