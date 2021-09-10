У січні 2021 року Halsey заснувала About-Face, запуск якого анонсувала яскравим промо-роликом. Співачка вирізняється своєю екстравагантністю, тому її лінійки косметики є такими ж. Нова б'юті-колекція Fractal присвячена космосу.
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Halsey знялася в новій рекламній кампанії свого бренда About-Face
Лінійка косметичних засобів б'юті-бренда About-Face, яка отримала назву Fractal, є футуристичною. Колекція є на 100 відсотків веганською а без жорстокості. Fractal включає 21 продукт для очей і губ зі стійким пігментом і глітером. А саме: інтенсивний пігмент і блиск для губ у 8 відтінках, зокрема баклажановий, бузковий та ніжно-рожевий, блискучий гель для брів, сети пензлів і велику косметичку з космічним принтом.
"Я назвала цю колекцію Fractal, бо, за визначенням, це явище, яке вносить унікальний порядок у хаос. Лінійка створює чудовий, сяйливий погляд від непомітно агресивного до тонкого нанесення, дозволяючи кожному винайти своє футуристичне бачення ", – додала в релізі Halsey.
Нова лінійка косметики від About-Face буде доступною для купівлі з 14 вересня на офіційному сайті бренда.
Що відомо про About-Face?
- До першої колекції косметики, яку представила Halsey, увійшли 10 продуктів для створення макіяжу. Серед них: хайлайтер, помада, тіні для повік з різними текстурами. Відтінки декоративної косметики здебільшого були вибрані з насиченої темної кольорової гами: сині, зелені, білі або коричневі пігменти.
- З нагоди Дня святого Валентина співачка випустила косметику з важливим посиланням – Anti-VDay. Таким чином зірка хотіла усіх закликати до "ігнорування правил та робити все, що заманеться, не чекаючи когось особливого". Колекція косметики Anti-VDay складалася зі засобів для макіяжу губ. А саме: серія матових помад і олівців. Палітра кольорів була представлена в яскраво-рожевих, лілових, коричневих відтінках. У складі олівців для губ були корисні компоненти: вітаміни С та Е, а також гіалуронова кислота.
- Щодо літньої б'юті-лінійки, то Halsey присвятила її ностальгії за 90-ми. Літню косметику від About-Face створили в яскравих і теплих відтінках. Це були такі косметичні продукти: хайлайтер, шимер для тіла, а також блиски для губ (прозорий Not All At Once, Hot Honey у кольорі солодкої вати й ліловий Angel on Fire). Зокрема, в асортименті були тіні у формі олівця у відтінках цитрусових і напівпрозора помаранчева косметичка.