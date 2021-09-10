В январе 2021 года Halsey основала About-Face, запуск которого анонсировала ярким промо-роликом. Певица отличается своей экстравагантностью, поэтому ее линейки косметики являются такими же.

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Halsey снялась в новой рекламной кампании своего бренда About-Face

Линейка косметических средств бьюти-бренда About-Face, получившая название Fractal, является футуристической. Коллекция на 100 процентов веганская и без жестокости. Fractal включает 21 продукт для глаз и губ со стойким пигментом и глиттером. А именно: интенсивный пигмент и блеск для губ в 8 оттенках, в частности баклажанный, сиреневый и нежно-розовый, блестящий гель для бровей, сеты кистей и большую косметичку с космическим принтом.

"Я назвала эту коллекцию Fractal, потому что, по определению, это явление, которое вносит уникальный порядок в хаос. Линейка создает великолепный, сияющий взгляд от незаметно агрессивного до тонкого нанесения, позволяя каждому изобрести свое футуристическое видение", – добавила в релизе Halsey.

Новая линейка косметики от About-Face будет доступна для покупки с 14 сентября на официальном сайте бренда.

Что известно об About-Face?