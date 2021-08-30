У дружини Джейсона Стетхема вже було глянцеве видання Rose Inc. Тут можна знайти матеріали на тему краси, здоров'я і догляду за собою. Проте власниця зовнішності, яка надихає інших жінок, Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила не зупинятися на цьому і запустила однойменний бренд власної косметики.

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Який б'юті-бренд запустила Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модель запустила екологічний бренд косметики в рамках платформи Rose Inc. Перша лінійка косметики включає 4 б'юті-продукти та 2 пензлі для створення макіяжу, 2 засоби для догляду за шкірою. Зокрема, серед них: олівець для губ, натхненний фірмовий димчатим мейк-апом губ Розі Гантінгтон-Вайтлі, та зволожувальний консилер, доступний у 20 відтінках.

Дебютна колекція Rose Inc називається Modern Essentials. Декоративну і доглядову косметику допомагала створювати біотехнологічна компанія Amyris. Відомо, що Rose Inc використовують некомедогенні формули та чисті інгредієнти, отримані з рослин, для виготовлення б'юті-продуктів: сквалан, вітамін E, цукрову тростину, порошок рожевої глини, екстракт морського фенхеля і паростки гороху.

Після тісної співпраці з відомими візажистами більше 10 років ми запустили Rose Inc як спосіб потурати моїм пошукам найкращих інгредієнтів, формул та упаковок – і я знайшла їх у роботі з Amyris. Я не могла знайти інших брендів, які об'єднали б їх усіх в одну колекцію. Від ефективності до етики, Rose Inc представляє все, що важливо для мене в декоративній косметиці та догляді за шкірою,

– заявила Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Щодо паковання, то всі флакони і тюбики зберігають мінімалістичний і функціональний стиль, що притаманно самій засновниці Rose Inc. Паковання багаторазове, скляні пляшки підлягають вторинній переробці, а етикетки змиваються. За словами Розі Гантінгтон-Вайтлі, практично всі засоби універсальні: рум'яна можна використовувати в якості продукту для губ, а в гелі для брів є інгредієнти, які допомагають росту волосин і виконують функцію кондиціонерів.



Косметика Rose Inc / Фото з інстаграму бренда



Екологічна косметика / Фото з інстаграму Rose Inc



Консилер з вітаміном E / Фото з інстаграму Rose Inc

Ціни на косметичні засоби Rose Inc коливаються від 26 до 72 доларів. Придбати продукцію з лінійки Modern Essentials можна на офіційному сайті Rose Inc або в роздрібних магазинах, включаючи Space NK, Sephora та Mecca.

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