Глицерин является важной составляющей всех жиров и масел в мире растений и животных. Также ингредиент нужен и человеку для нормальной жизнедеятельности. На этом перечень важных функций вещества не заканчивается.

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Глицерин в косметике, чтобы забыть о сухости кожи

Упомянутый компонент выполняет важную функцию в системе насыщения влагой как организма в целом, так и кожи в частности. Именно поэтому глицерин настолько популярен в составе увлажняющей косметики. Он также гигроскопичен: может привлекать влагу из окружающей среды, а затем удерживать ее в дерме.

Глицерин заложен в человеческом организме естественным образом. Чтобы попасть в кожу, ему приходится синтезироваться в сально-волосяном комплексе. Тогда молекулы увлажняющего вещества проникают в слои эпидермиса. Следующий процесс напоминает губку: глицерин притягивает влагу от внешнего окружения и из глубоких слоев дермы и объединяет ее. С помощью создания такого мощного водного резерва в коже сохраняется баланс влаги, а также нормализуется работа ее защитного гидролипидного барьера. Когда глицерин попадает в межклеточное пространство, то увеличивает барьерные свойства рогового слоя.

В состав увлажняющей косметики глицерин обычно включают для дополнения действия эмолентов. Тогда это сочетание образует на поверхности кожи тонкую пленку и предотвращает потерю привлеченной глицерином влаги с поверхности лица или тела. Согласно исследованиям, глицерин эффективно поддерживает уровень увлажненности кожи, способствует регенерации барьерной функции кожи.

Главное свойство глицерина – увлажнение кожи и сохранение в ней влаги. Поддерживая нормальное функционирование водно-липидной мантии, глицерин выполняет многие задачи, связанные с ее работой. В частности, компонент защищает кожу от агрессивного воздействия внешних факторов, смягчает дерму, улучшает ее естественную барьерную функцию, борется с сухостью и шелушением. Преимущество глицерина в универсальности: он подходит как для очень сухой, так и жирной, склонной к высыпаниям и акне, кожи.