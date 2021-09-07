Від класичного "блонду" до вибухових відтінків: як пофарбувати волосся восени – модні варіанти

Фарбування волосся – чудовий метод, щоб стильно оновити імідж в осінньому сезоні 2021 та покращити собі настрій ефектними змінами. Аби не помилитися із відтінком, зверніть увагу на наймодніші варіанти. Покажіть своєму майстру приклад світлих пасм біля обличчя, зачіски мідного кольору чи молочного шоколаду, а потім насолоджуйтеся результатом.

Восени не варто приховувати відрослі корені під головними уборами. З новим кольором волосся можна сміливо підкорювати світ у будь-яку пору року. Вибирайте той відтінок чи техніку, яка вам до вподоби, і записуйтеся до колориста.

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Модні відтінки для фарбування волосся восени 2021

Світлі передні пасма

Після взаємодії з літнім сонцем волосся вже має вигорілий ефект. Зробити образ більш ефектним можна за допомогою світлих відблисків на пасмах біля обличчя, які матимуть натуральний вигляд. Якщо навесні та влітку цього року в тренді були контрастні передні пасма, то восени актуальною стала більш природна варіація тренда – обрамлення повинно бути лише на кілька тонів світлішим від основної частини волосся, щоб привернути увагу до звабливого погляду.



Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму @addisonraee

Медовий і пшеничний "блонд"

Платиновий "блонд" виходить з моди. Аби волосся мало стильний вигляд, варто пофарбувати його в сонячний відтінок – медовий, пшеничний чи карамельний. Якщо ви власниця світло-русявого природного кольору локонів, то трендовий "блонд" не контрастуватиме з натуральним відтінком волосся, що продовжить ефект фарбування "щойно зі салону".



Цікавий варіант фарбування / Фото з інстаграму @just.a.krisbian

Мідний і червоний

Гарячі відтінки волосся повільно ставали трендовими ще з минулого року, але восени 2021 вони будуть на піку популярності. Перевагою кольору є ідеальне поєднання тепла й глибини, яке є в його напівтонах. Порадьтеся з майстром, який варіант вашому типу зовнішності підійде найбільше: каштановий з мідними відблискам чи яскраві пасма вогняно-червоних тонів.



Звабливий вигляд шевелюри / Фото з інстаграму @zoeydeutch​

Молочний шоколад

Ті, хто не наважуються на кардинальні зміни, але прагнуть оновити імідж, варто спробувати шоколадний відтінок у фарбуванні волосся. Аби досягти бажаного глянцевого ефекту, попросіть колориста вибрати базу середнього коричневого кольору, а потім додати тонкі пасма золотисто-бронзових відблисків для теплого сяйва. Важливо, аби відблиски не перекривали основний колір.



Осінні зміни іміджу / Фото з інстаграму @eizagonzalez​

Свіжий м'ятний

Рожевим кольором шевелюри вже нікого не здивуєш. Проте для особливо експериментальних красунь з'явився новий hair-тренд – нетиповий м'ятний. Світлий пастельний відтінок матиме цікавий та оригінальний вигляд на волоссі. Нова зачіска буде особливо ефектною у поєднанні з нейтральними затишними светрами. Аби під час фарбування зберегти чистоту відтінку, наносіть його лише на заздалегідь освітлене волосся.



Сміливе фарбування волосся / Фото з інстаграму @itsdiegotime_

Яскраві графічні кінці

Плавне омбре замінив чіткий яскравий перехід. Яскрава фарбування – це не завжди про підлітків і бунтарський душ. В осінньому сезоні кислотні відтінки будуть трендовими. У будь-якому випадку яскраві кінці завжди можна відстригти без значної втрати довжини волосся.



Рожевий – для всіх / Фото з інстаграму @privetsasha