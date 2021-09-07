Від класичного "блонду" до вибухових відтінків: як пофарбувати волосся восени – модні варіанти

Фарбування волосся – чудовий метод, щоб стильно оновити імідж в осінньому сезоні 2021 та покращити собі настрій ефектними змінами. Аби не помилитися із відтінком, зверніть увагу на наймодніші варіанти. Покажіть своєму майстру приклад світлих пасм біля обличчя, зачіски мідного кольору чи молочного шоколаду, а потім насолоджуйтеся результатом.

Осенью не стоит скрывать отросшие корни под головными уборами. С новым цветом волос можно смело покорять мир в любое время года. Выбирайте тот оттенок или технику, которая вам по душе и записывайтесь к колористу.

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Модные оттенки для окрашивания волос осенью 2021

Светлые передние пряди

После взаимодействия с летним солнцем волосы уже имеют выгоревший эффект. Сделать образ более эффектным можно с помощью светлых бликов на прядях возле лица, которые будут иметь натуральный вид. Если весной и летом этого года в тренде были контрастные передние пряди, то осенью актуальной стала более естественная вариация тренда – обрамление должно быть лишь на несколько тонов светлее от основной части волос, чтобы привлечь внимание к обольстительному взгляда.



Модное окрашивание волос / Фото из инстаграма @addisonraee

Медовый и пшеничный "блонд"

Платиновый "блонд" выходит из моды. Чтобы волосы имели стильный вид, стоит покрасить их в солнечный оттенок – медовый, пшеничный или карамельный. Если вы обладательница светло-русого естественного цвета локонов, то трендовый "блонд" не будет контрастировать с натуральным оттенком волос, что продлит эффект окрашивания "только что из салона".



Интересный вариант покраски / Фото из инстаграма @just.a.krisbian

Медный и красный

Горячие оттенки волос медленно становились трендовыми еще с прошлого года, но осенью 2021 они будут на пике популярности. Преимуществом цвета является идеальное сочетание тепла и глубины, которое есть в его полутонах. Посоветуйтесь с мастером, какой вариант вашему типу внешности подойдет больше всего: каштановый с медными бликами или яркие пряди огненно-красных тонов.

Соблазнительный вид шевелюры / Фото из инстаграма @zoeydeutch​

Молочный шоколад

Тем, кто не решается на кардинальные изменения, но хотят обновить имидж, стоит попробовать шоколадный оттенок в окрашивании волос. Чтобы достичь желаемого глянцевого эффекта, попросите колориста выбрать базу среднего коричневого цвета, а затем добавить тонкие пряди золотисто-бронзовых бликов для теплого сияния. Важно, чтобы блики не перекрывали основной цвет.

Осенние смены имиджа / Фото из инстаграма @eizagonzalez​

Свежий мятный

Розовым цветом шевелюры уже никого не удивишь. Однако для особо экспериментальных красавиц появился новый hair-тренд – нетипичный мятный. Светлый пастельный оттенок будет иметь интересный и оригинальный вид на волосах. Новая прическа будет особенно эффектной в сочетании с нейтральными уютными свитерами. Чтобы во время окрашивания сохранить чистоту оттенка, наносите его только на заранее осветленные волосы.

Смелое окрашивание волос / Фото из инстаграма @itsdiegotime_

Яркие графические концы

Плавное омбре заменил четкий яркий переход. Яркая окраска – это не всегда о подростках и бунтарской душе. В осеннем сезоне кислотные оттенки будут трендовыми. В любом случае яркие концы всегда можно отстричь без значительной потери длины волос.

Розовый – для всех /фото из инстаграма @privetsasha