Долгие, густые, роскошные волосы – одна из главных фишек известного фотографа и эксперта реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински", которое в очередной раз показывал "Новый канал". Соня Плакидюк на собственном опыте проверила действенность нескольких секретов долгих и здоровых локонов.

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Как иметь красивые волосы: секреты Сони Плакидюк

Прежде всего Соня отмечает, что о волосах нужно заботиться как извне, так и изнутри.

Очень важно понимать, что красивые волосы – это не только уход извне, но и изнутри: качественное питание, витамины по дефициту, щадящий стайлинг, термозащита и правильно подобранные шампунь, кондиционер, маска работают в комплексе,

– рассказывает Соня.

Именно поэтому fashion & celebrity-фотограф всегда ест много полезных жиров. Среди них: авокадо, орехи и так далее. А также она пьет полезные добавки.



Невероятные волосы украинского фотографа / Пресс-служба "Нового канала"

В частности, Соня много внимания уделяет и средствам по уходу: она тщательно подбирает их и чередует.

Пользуюсь термозащитой и качественными принадлежностями для стайлинга. Также всегда использую кондиционер и очень часто – увлажняющую питательную маску. А еще никогда не ложусь спать с мокрой головой,

– делится собственным опытом эксперт модельного реалити-шоу.



Как ухаживает за волосами Соня Плакидюк / Пресс-служба "Нового канала"