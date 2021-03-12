Вороги краси та молодості: нутриціолог назвав чинники, які пришвидшують старіння

Жінкам важливо якомога довше зберігати красу та молодість. Проте інколи вони самостійно пришвидшують процеси старіння. Наприклад, якщо вживають забагато алкоголь, але замало води. Детальніше про це розповіла нутриціологиня Христина Левченко.

На своїй інстаграм сторінці Христина Левченко, нутриціологиня з 10-річним професійним досвідом, привітала своїх підписників з Міжнародним жіночим днем і вирішила поговорити з ними про красу та те, як її зберегти. Експертка назвала кілька власних визначальних характеристик "краси" і перелічила її ворогів – пожирачів краси і молодості.

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Як залишатися молодою і красивою довго

Що таке краса

Чиста, сяюча зсередини шкіра без прищів і подразнення, якій не потрібен тональний крем чи рум’яна.

Ясні блискучі очі без жовтизни і почервоніння, темних кіл.

Сильне волосся і міцні нігті без борозенок, білих плям.

Рівна постава, м’язовий тонус і адекватний відсоток жирової тканини без перекосів у сухар фітнес-бікіні чи надлишкових жирових відкладень, які провокують запалення і старіння.

Що вбиває красу

Нестача сну. Христина Левченко радить спати не менше 7 годин в темній тихій і прохолодній кімнаті. Також можна використовувати беруші і маску на очі, якщо є така необхідність.

Христина Левченко радить спати не менше 7 годин в темній тихій і прохолодній кімнаті. Також можна використовувати беруші і маску на очі, якщо є така необхідність. Мала кількість води в організмі. Важливо розраховувати свою мінімальну норму за формулою: вагу тіла помножити на 30. Випивайте додатково 0, 5 – 1 літру води, якщо займаєтеся спортом або надворі жарко.

Важливо розраховувати свою мінімальну норму за формулою: вагу тіла помножити на 30. Випивайте додатково 0, 5 – 1 літру води, якщо займаєтеся спортом або надворі жарко. Рафіновані вуглеводи, молочні продукти, глютену. Нутриціологиня називає їх 3 вершниками апокаліпсису в кишечнику. Вони негативно впливають на стан шкіри. Спробуйте відмовитися від таких продуктів на 2 тижні, і помітите різницю у дзеркалі.

Нутриціологиня називає їх 3 вершниками апокаліпсису в кишечнику. Вони негативно впливають на стан шкіри. Спробуйте відмовитися від таких продуктів на 2 тижні, і помітите різницю у дзеркалі. Алкоголь. З віком печінка повільніше виводить токсини від спиртних напоїв. Зайвий келих вина пізно ввечері скорочує deep фазу сну, яка відповідає за імунітет, пам'ять і регенерацію клітин. Христина Левченко пропонує вживати менше алкоголю або відмовитися від нього, щоб покращити стан шкіри.

Дефіцит корисних жирів і повноцінних білків у раціоні. "У кожної 2 дівчини на консультації, за аналізами крові і харчовим щоденником, я бачу одне і те ж: надлишок простих вуглеводів, дефіцит білка і жирів", – зазначає Христина у своєму пості. Ще одним ворогом краси і молодості є недостатнє засвоєння перелічених речовин через дисбаланс у шлунково-кишковому тракті. Тому переконайтеся, що у вас нормальна кислотність, а не низька, немає дефіциту ферментів підшлункової, застою у шлунку, жирового гепатозу печінки, дисбіозу та інших захворювань.

"У кожної 2 дівчини на консультації, за аналізами крові і харчовим щоденником, я бачу одне і те ж: надлишок простих вуглеводів, дефіцит білка і жирів", – зазначає Христина у своєму пості. Ще одним ворогом краси і молодості є недостатнє засвоєння перелічених речовин через дисбаланс у шлунково-кишковому тракті. Тому переконайтеся, що у вас нормальна кислотність, а не низька, немає дефіциту ферментів підшлункової, застою у шлунку, жирового гепатозу печінки, дисбіозу та інших захворювань. Нестача мікроелементів. Коли організму мало цинку, міді, кальцію, вітамінів A, C, D, кремнію, омега-3, то він намагається виживати, і збереження краси для нього – не пріоритетне завдання.

Якщо Кейт Мосс у 90-х казала, що немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе худою, то Христина переконана: "Немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе здоровою, молодою і повною енергії. Краса дорівнює здоров'я. А здоров'я починається в тарілці".