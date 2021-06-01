Осветление волос может негативно повлиять на их состояние. Именно поэтому за "блондом" нужен особый уход. Поскольку окрашивание волос в светлый цвет – hair-тренд 2021, то звездные колористы поделились полезными советами по уходу за светлыми волосами летом.