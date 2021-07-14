Влітку делікатна шкіра губ вимагає особливої уваги. Якщо ви звикли захищати тіло, обличчя і волосся від шкідливого впливу зовнішніх факторів, то не слід забувати і про губи. Тому кандидатка медичних наук і лікарка ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова поділилася персональним гідом порад, який допоможе запобігти появі тріщин, опіків і нерівностей на губах.