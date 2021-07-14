Летом деликатная кожа губ требует особого внимания. Если вы привыкли защищать тело, лицо и волосы от вредного воздействия внешних факторов, то не следует забывать и о губах. Поэтому кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова поделилась персональным гидом советов, который поможет предотвратить появление трещин, ожогов и неровностей на губах.