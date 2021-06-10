Різноманітні недоліки на шкірі підлітка також виникають внаслідок порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Окрім догляду за своєю красою, потрібно також стежити за харчуванням. Намагайтеся менше вживати газованих напоїв і фастфуду.

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У випадку появи підліткових прищів не можна їх витискати. Адже потім можуть залишитися сліди. Якщо вас турбує акне, то зверніться до професійного косметолога, який допоможе позбутися від проблеми і відповість на всі запитання, які вас цікавлять.

Коли починати доглядати за шкірою обличчя

Саме у підлітковому віці дівчатам і хлопцям слід знайомитися зі специфікою правильного догляду за собою, зокрема за шкірою обличчя. Період статевого дозрівання супроводжується гормональною перебудовою організму. Гормони регулюють роботу сальних залоз, тому це природно і зрозуміло, чому їхній збій негативно відображається на шкірі.

У 12 – 13 намагайтеся вже вибрати правильний гель для обличчя, який ефективно очищатиме дерму і допоможе нормалізувати мікрофлору. Засіб для вимивання не повинен містити агресивних компонентів у своєму складі, спирту, але важливо, щоб він мав грамотно підібраний рН.

У догляді за підлітковою шкірою не можна використовувати мило, бо лужна реакція на дермі буде її підсушувати і порушувати водно-ліпідну мантію. Таким чином на вашому обличчі утвориться сприятливе середовище для розмноження бактерій. Дарина Тищенко наголошує, що потрібно визначити особливості вашого типу шкіри – схильність до сухості або жирності. Тоді буде легше вибрати потрібний б’юті-засіб.

Також підліткам варто користуватися тоніком-лосьйоном. Засіб завершує етап очищення, зволожує і насичує епідерміс корисними речовинами, які потім потрібно закріпити фінальним продуктом – крем-гелем або емульсією.

Протягом дня можна використовувати спеціальні серветки, щоб прибрати жирний блиск, бруд з обличчя, освіжити шкіру. Натомість косметологиня Дарина не радить часто вмиватися водою, бо вона може активізувати робот у сальних залоз. У наслідку – вони почнуть продукувати жир з надмірною активністю.

Щодо професійної косметики для домашнього догляду, то довірте процес її вибору професійному косметологу, щоб не погіршити стан своєї дерми.

Як вибирати засоби для догляду за підлітковою шкірою

Базовими продуктами для домашнього догляду за шкірою підлітка є:

гель, підібраний за типом шкіри;

тонік або лосьйон;

крем-гель або емульсії за типом шкіри;

маски за типом шкіри, якщо маєте час і бажання для процедури.

Дарина Тищенко не радить самостійно підбирати усі ці засоби. Вона каже: "Можна пропустити безліч проблем і в підсумку погіршити стан шкіри, що спричинить дороге і тривале лікування. Дуже важливо контролювати те, чим користуються підлітки, оскільки сфера б’юті-маркетингу все більше і більше вводить нас в оману, пропонує безліч засобів мас-маркету, після яких ми отримуємо або не бажаний результат, або погіршення стану шкіри. На прийомі лікар визначає тип шкіри, розбирається в проблемі і може призначити додаткові аналізи".

SOS-засоби, щоб підсушити прищі і прибрати запалення, можна придбати без додаткових консультацій. Такий продукт повинен містити сірку, каолін, цинк або камфору. Але використовувати їх потрібно лише локально.

Слід звернути увагу також на декоративну підліткову косметику. Важливо, щоб засоби не закупорювали пори і не провокували надмірне вироблення шкірного сала. Тому замість того, щоб наносити на все обличчя тональний засіб, скористайтеся олівцем-коректором лише на ділянки, які ви хочете замаскувати.