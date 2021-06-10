Различные недостатки на коже подростка также возникают вследствие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Помимо ухода за своей красотой, нужно также следить за питанием. Старайтесь меньше употреблять газированных напитков и фастфуда.

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В случае появления подростковых прыщей нельзя их выдавливать. Ведь потом могут остаться следы. Если вас беспокоит акне, то обратитесь к профессиональному косметологу, который поможет избавиться от проблемы и ответит на все интересующие вас вопросы.

Когда начинать ухаживать за кожей лица

Именно в подростковом возрасте девушкам и парням следует знакомиться со спецификой правильного ухода за собой, в частности за кожей лица. Период полового созревания сопровождается гормональной перестройкой организма. Гормоны регулируют работу сальных желез, поэтому это естественно и понятно, почему их сбой негативно отражается на коже.

В 12 – 13 пытайтесь уже выбрать правильный гель для лица, который будет эффективно очищать дерму и поможет нормализовать микрофлору. Средство для умывания не должно содержать агрессивных компонентов в своем составе, спирт, но важно, чтобы в нем был грамотно подобранный рН.

В уходе за подростковой кожей нельзя использовать мыло, потому что щелочная реакция на дерме будет ее подсушивать и нарушать водно-липидную мантию. Таким образом на вашем лице образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Дарья Тищенко отмечает, что нужно определить особенности вашего типа кожи – склонность к сухости или жирности. Тогда будет легче выбрать нужное бьюти-средство.

Также подросткам стоит пользоваться тоником-лосьоном. Средство завершает этап очищения, увлажняет и насыщает эпидермис полезными веществами, которые затем нужно закрепить финальным продуктом – крем-гелем или эмульсией.

В течение дня можно использовать специальные салфетки, чтобы убрать жирный блеск и грязь с лица, освежить кожу. Также косметолог Дарья не советует часто умываться водой, потому что она может активизировать роботу сальных желез. В последствии – они начнут продуцировать жир с чрезмерной активностью.

Что касается профессиональной косметики для домашнего ухода, то доверьте процесс ее выбора профессиональному косметологу, чтобы не ухудшить состояние своей дермы.

Как выбирать средства для ухода за подростковой кожей

Базовые продукты для домашнего ухода за кожей подростка:

гель, подобранный по типу кожи;

тоник или лосьон;

крем-гель или эмульсии по типу кожи;

маски по типу кожи, если есть время и желание для процедуры.

Дарья Тищенко не советует самостоятельно подбирать все эти средства. Она говорит: "Можно пропустить множество проблем и в итоге ухудшить состояние кожи, что повлечет дорогое и длительное лечение. Очень важно контролировать то, чем пользуются подростки, поскольку сфера бьюти-маркетинга все больше и больше вводит нас в заблуждение, предлагает множество средств масс-маркета, после которых мы получаем или не желаемый результат, или ухудшение состояния кожи. На приеме врач определяет тип кожи, разбирается в проблеме и может назначить дополнительные анализы".

SOS-средства, чтобы подсушить прыщи и убрать воспаление, можно приобрести без дополнительных консультаций. Такой продукт должен содержать серу, каолин, цинк или камфору. Но использовать их нужно лишь локально.

Следует обратить внимание также на декоративную подростковую косметику. Важно, чтобы средства не закупоривали поры и не провоцировали чрезмерную выработку кожного сала. Поэтому вместо того, чтобы наносить на все лицо тональное средство, воспользуйтесь карандашом-корректором лишь на участки, которые вы хотите замаскировать.