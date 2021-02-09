Пудру называют "королевой макияжа". Ведь она предназначена для выравнивания рельефа кожи, нейтрализации жирного блеска, фиксации мейкапа, а также пудра служит базой для других сухих текстур. Однако многие женщины не довольны ее эффектом. Вероятно, потому что они неправильно наносят косметический продукт.