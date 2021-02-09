Как пользоваться пудрой: 6 ошибок, которые не стоит повторять
Пудру называют "королевой макияжа". Ведь она предназначена для выравнивания рельефа кожи, нейтрализации жирного блеска, фиксации мейкапа, а также пудра служит базой для других сухих текстур. Однако многие женщины не довольны ее эффектом. Вероятно, потому что они неправильно наносят косметический продукт.
Источник:Cosmopolitan
Звездная визажистка Алена Лапина рассказала о мифах, которые бытуют вокруг пудры. Если после использования продукта он слишком заметен на коже, у вас более подчеркнуты морщины или появляются прыщи, то вы просто допускаете несколько ошибок при создании макияжа. Ведь пудра на самом деле создана для подчеркивания вашей красоты и маскировки недостатков.
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6 ошибок в пользовании пудрой
- Наносить как можно больше пудры. Именно этого продукта в макияже не должно быть много. Несколько слоев пудры будут создавать эффект маски на вашем лице. Также пудра будет собираться между мимическими морщинами и неэстетично выделять их. Вместе с тем визажистка Алена Лапина рекомендует использовать рассыпную пудру и пушистую кисть для ее нанесения. А получить результат "невесомого" покрытия на лице можно с помощью веерного кисти.
- Чтобы эффективно нанести пудру, нужно втирать ее в кожу. Этот бьюти-продукт предназначен для того, чтобы закрепить макияж и замаскировать мелкие недостатки, поэтому важно для его нанесения применять очень легкие вбивающие движения. В частности, пудру нужно использовать после тонального крема или праймера. Поэтому, если вы интенсивно будете тереть кистью по лицу, то таким образом можно "стянуть" тональную основу, тогда на коже появятся пятна.
- Быстрое нанесение – хороший результат. Пудра помогает женщинам с жирным типом кожи скрывать чрезмерный блеск, выравнивать рельеф, маскировать постакне. Чтобы получить желаемый результат, не нужно спешить и наносить пудру сразу после тонального крема. Позволяйте каждому продукту хорошо впитываться и высыхать, а потом переходите к нанесению следующего. Много профессиональных визажистов используют пудру как финальный штрих, когда завершен даже макияж глаз и губ.
- После пудры можно использовать кремовые текстуры. Нет, нельзя. Прежде всего следует применить все кремовые продукты: тональную основу, корректор, консилер, а затем зафиксировать их пудрой. Например, если по слою пудры вы нанесете кремовые румяна, то они будут иметь вид некрасивых пятен.
- Пудра не может служить базой. Мастера макияжа отмечают, что в случае использования сухих продуктов для создания макияжа можно применять пудру в качестве базы. То есть сухие скульпторы, хайлайтеры, румяна и тени для век будут иметь лучший эффект в сочетании. Например, если перед нанесением теней припудрить веки, то пудра будет блокировать лишнюю влагу, которая присуща этим участкам кожи, что обеспечит устойчивость теней.
- Пудра закупоривает поры. Это старый миф. Ведь состав пудры в наше время изменился, и она не только не мешает коже "дышать", но и, наоборот, дополнительно увлажняет ее, защищает от агрессивных внешних факторов и содержит в своем составе много активных компонентов, предназначенных для ухода за кожей.
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