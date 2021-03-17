Со сменой сезона нужно корректировать и свою бьюти-рутину, чтобы состояние кожи не ухудшалось. Поэтому стоит узнать о главных принципах перехода на весенний уход, которыми поделилась Ольга Аншукова, кандидат медицинских наук и специалист инъекционных методик омоложения.

Ольга отмечает, что универсальной системы ухода не существует, ведь у каждого человека разные особенности кожи. Однако есть несколько бьюти-советов, которые подойдут большинству. Читайте также: Весеннее перевоплощение: 5 трендов для создания красивого бьюти-образа Как грамотно перейти с зимнего ухода на весенний Увлажнение. Поскольку весной дерма становится суше, то ей требуется больше жировых компонентов. Вместо плотных кремовых текстур отдавайте предпочтение легким. Вам не придется отказываться от средств любимого бьюти-бренда, достаточно перейти на hydra-линию.

Поскольку весной дерма становится суше, то ей требуется больше жировых компонентов. Вместо плотных кремовых текстур отдавайте предпочтение легким. Вам не придется отказываться от средств любимого бьюти-бренда, достаточно перейти на hydra-линию. Кислоты нужно наносить в ночное время. Если вы для ухода за кожей привыкли использовать пилинги, сыворотки, ретинол и другие кислоты, то придется изменить время их применения. Ведь весной солнце переходит в активную фазу, поэтому выходить на улицу после кислотных процедур нельзя, чтобы избежать негативных последствий, к примеру: пигментные пятна или даже легкие ожоги. View this post on Instagram A post shared by Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) Больше о ретиноле. Жирорастворимый витамин в летний период следует применять только после консультации с врачом и не чаще 2 раз в неделю. Альтернативой может служить бакучиол растительного происхождения с такими же антиоксидантными свойствами.

Жирорастворимый витамин в летний период следует применять только после консультации с врачом и не чаще 2 раз в неделю. Альтернативой может служить бакучиол растительного происхождения с такими же антиоксидантными свойствами. Изменения в процедуре скрабирования. Любимыми скрабами в весенне-летний сезон следует пользоваться также в вечернее время. А утром перед выходом из дома не забывайте о нанесении солнцезащитных продуктов с уровнем SPF не ниже 30, даже если на улице пасмурная погода.

Любимыми скрабами в весенне-летний сезон следует пользоваться также в вечернее время. А утром перед выходом из дома не забывайте о нанесении солнцезащитных продуктов с уровнем SPF не ниже 30, даже если на улице пасмурная погода. Полюбите косметику для ухода с витамином C. Кожа "поблагодарит" вас за такое решение. Ведь косметические продукты с содержанием витамина C стимулируют синтез коллагена, способствуют укреплению капилляров и защищают клетки дермы от окисления. View this post on Instagram A post shared by Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) О процедурах у косметолога. Весна – это прекрасная возможность, кроме стандартной чистки лица, сделать биоревитализацию. С помощью процедуры можно восстановить структуру тканей, придать коже влаги и улучшить ее внешний вид, сделав упругой и эластичной, а также защитить от солнечных лучей. Специфика биоревитализации заключается в введении под кожу маленьких доз гиалуроновой кислоты.

Весна – это прекрасная возможность, кроме стандартной чистки лица, сделать биоревитализацию. С помощью процедуры можно восстановить структуру тканей, придать коже влаги и улучшить ее внешний вид, сделав упругой и эластичной, а также защитить от солнечных лучей. Специфика биоревитализации заключается в введении под кожу маленьких доз гиалуроновой кислоты. Мезотерапия – для восстановления состояния кожи головы. Таким образом можно укрепить и восстановить волосы после зимнего холода и сухого воздуха в помещениях из-за отопительного сезона. Чтобы иметь идеальную кожу, тщательно ухаживайте за ней. Ведь только маскировка недостатков декоративной косметикой не решит никаких проблем.