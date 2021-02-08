Як позбутися целюліту: прості звички для красивого тіла

Целюліт погано впливає на сприйняття свого тіла. Якщо ви не готові миритися з ним, то існують 3 прості звички, які допоможуть запобігти появі "апельсинової шкірки" та позбутися від перших її ознак.

Результатом порушення обміну речовин в підшкірно-жировій клітковині є целюліт. Його ознаки є у всіх, але виявлені у різних стадіях. Те, наскільки на вашому тілі буде помітним целюліт, залежить від генетики, рівня щоденної активності, харчування та правильності догляду. Аби на вашій шкірі не було неестетичних проявів, включіть у свою б’юті-рутину 3 звички.

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Звички, які допоможуть позбутися від целюліту

Сухий масаж спеціальною щіткою

Процедура допомагає активізувати лімфатичну систему і кровообіг, а також масаж допомагає очистити шкіру від ороговілих клітин, натомість стимулюючи ріст нових. Якщо робити масаж тіла сухою щіткою регулярно, то можна підтягнути шкіру у проблемних ділянках, а "апельсинова шкірка" стане менш видимою. Важливо правильно обрати б’юті-інструмент та техніку. Щітка повинна мати натуральні ворсинки, рухайтеся нею по тілу круговими рухами. Аби отримати кращий ефект, починайте ранок з лімфодренажних стрибків.

Правильний догляд

У косметичних крамницях є великий вибір засобів для антицелюлітного догляду. Проте варто знати, що целюліту допоможе позбутися лише правильний догляд у поєднанні зі здоровим харчування і хоча б мінімальними фізичними навантаженнями. Доглядові продукти призначені для пришвидшення результату. Обирайте скраби чи креми, які містять каву, цераміди та натуральні олії. Таким чином після використання у вас буде покращений кровообіг, зменшиться ступінь проявлення целюліту, підтягнеться шкіра і стане більш гладкою та еластичною.

Вода

Для перемоги у боротьбі з целюлітом важливо пити багато води. Якщо ви зберігатимете водний баланс в організмі, то будете не лише здоровими, але й красивими. Дослідники визначили, що мінімальне зневоднення тіла (дефіцит 3 – 4% рідини) викликає яскравішу видимість целюліту та провокує появу нового. Аби уникнути цього та покращити загальне самопочуття, намагайтеся протягом дня випивати 2 літри води у чистому вигляді: чай, соки та інші рідини не враховуються.