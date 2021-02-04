Принцеса Діана завжди мала красиву фігуру та підтягнуте тіло. Для цього їй доводилося регулярно виконувати дієвий комплекс вправ. Персональна тренерка Леді Ді розповіла про її заняття спортом детальніше.

Джерело: New Idea

Дженні Ріветт була особистою тренеркою принцеси Діани. Нещодавно в інтерв’ю вона поділилася її улюбленими вправами, які принцеса виконувала майже щодня. Тренерка зазначила, що, коли тіло Леді Ді стало підтягнутим, красивим і здоровим, то вона почала відчувати себе впевненіше.

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Вправи принцеси Діани для підтягнутого тіла

Присідання

Аби повторити цю корисну вправу, слід стати прямо, поставити ноги трішки дальше ширини плечей, кінці стоп направити назовні. Присідаючи, важливо переносити вагу свого тіла на п’ятки. Починайте підніматися і опускатися. Коли випрямлятимете ноги, стискайте сідниці. Вправу слід робити по 2 підходи по 15 разів.

Tricep Dips

Продовжуючи тренування, сядьте на краєчок ванни, ліжка чи стільця. Руки витягніть по боках тулуба, і починайте піднімати та опускати вагу тіла, згинаючи лікті. Важливо контролювати процес та не зводити плечі. Зробіть 2 – 3 підходи по 10 повторень.

Постава

Станьте прямо та відведіть руки по боках, стисніть лопатки так сильно, як зможете. Аби було легше виконувати вправу, уявіть, що ви тримаєте між лопатками повітряну кульку. Повторюйте таку маніпуляцію часто: кілька разів на день.

Модифіковані віджимання

Опустіться на коліна та покладіть обидві руки на килимок. Тепер опустіть сідниці і трішки підніміть ноги від підлоги. Під час виконання вправи не можна вигинати спину. Починайте віджиматися, піднімаючи й опускаючи вагу тіла через руки. Коли ви наближатиметеся до підлоги, то лікті слід трішки відводити назад. Виконайте 2 підходи по 10 разів повільно.

Прес

Ляжте на підлогу та відведіть руки за голову. Тримаючи ліву ногу трішки зігнутою, підніміть її на 10 сантиметрів від підлоги. Тепер підніміть голову і відірвіть плечі від підлоги. Водночас поверніть верхню частину тіла трішки вліво.

Верхню частину тіла підніміть і опустіть у напрямі до лівої ноги. У цей момент потрібно тягнути ваш прес до хребта – живіт не повинен випирати. Повторіть вправу 10 разів на лівий та 10 на правий бік.