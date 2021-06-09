Как избавиться от целлюлита: простые привычки, которые вам помогут

Целлюлит – это результат нарушения обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке. Особенность проявления целлюлита в том, что он проявляется у всех по-разному. Степень заметности "апельсиновой корки" зависит от многих факторов: генетика, уровень ежедневной активности, питания и правильности ухода. Однако с помощью нескольких полезных привычек можно избавиться от целлюлита.

Если вы хотите убрать неэстетичные проявления на теле, то стоит запастись терпением. Ведь борьба с целлюлитом – это не легкий процесс. В частности, проблему проще предотвратить, чем потом бороться с ней. Вам пригодятся 3 привычки, которые стоит сделать частью своей ежедневной рутины.

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Как избавиться от целлюлита: простые и полезные привычки

Сухой массаж специальной щеткой

Процедура помогает активизировать лимфатическую систему и кровообращение, а также массаж помогает очистить кожу от ороговевших клеток, в то же время стимулируя рост новых. Если делать массаж тела сухой щеткой регулярно, то можно подтянуть кожу в проблемных участках, а "апельсиновая корка" станет менее видимой. Важно правильно выбрать бьюти-инструмент и технику. Щетка должна иметь натуральные ворсинки, двигайтесь ней по телу круговыми движениями. Чтобы получить лучший эффект, начинайте утро с лимфодренажных прыжков.

Правильный уход

В косметических магазинах есть большой выбор средств для антицеллюлитного ухода. Однако следует знать, что от целлюлита поможет избавиться только правильный уход в сочетании со здоровым питанием и хотя бы минимальными физическими нагрузками. Уходовые продукты предназначены для ускорения результата. Выбирайте скрабы или кремы, которые содержат кофе, церамиды и натуральные масла. Таким образом после использования у вас будет улучшенное кровообращение, уменьшится степень проявления целлюлита, подтянется кожа и станет более гладкой и эластичной.

Вода

Для победы в борьбе с целлюлитом важно пить много воды. Если вы будете сохранять водный баланс в организме, то будете не только здоровыми, но и красивыми. Исследователи определили, что минимальное обезвоживание тела (дефицит 3 – 4% жидкости) вызывает яркую видимость целлюлита и провоцирует появление нового. Чтобы избежать этого и улучшить общее самочувствие, старайтесь в течение дня выпивать 2 литра воды в чистом виде: чай, соки и другие жидкости не учитываются.