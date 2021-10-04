Якщо робити вакуум живота регулярно, то він навіть зможе зменшити вашу талію на 3 сантиметри за тиждень. Але є певні деталі та обмеження, про які варто дізнатися перед тим, як повторювати вправу.
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Аніта Луценко знає, як правильно робити вакуум
Зіркова тренерка наголошує, що вакуум повинен приносити користь здоров'ю і фігурі. Найважливіше, про що потрібно знати, – це, коли категорично не можна виконувати тренування.
Коли не можна робити вакуум живота: під час вагітності, в період критичних днів, за наявності хвороб опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної, статевої системи, якщо стоїть спіраль.
За допомогою вакууму живота можна активізувати процеси травлення і підтягнути м'язи живота. У своєму відео Аніта Луценко розповіла, як правильно робити вакуум, дала покрокову інструкцію дівчині, яка ніколи у своєму житті не виконувала цієї вправи. Тренерка відкрила усі секрети: від рук і дихання до втягування живота.
Відео Аніти призначене для всіх, хто прагне оволодіти навичками вакууму живота, навіть якщо ви після пологів. Проте перед повторюванням такого тренування слід проконсультуватися зі своїм лікарем.
- Підніміть руки вгору і зробіть вдих.
- Зробіть повний видих, опустіть руки, обпершись об ноги зверху. Важливо зігнути ноги в колінах і не випрямити руки.
- Глибоко вдихніть і різко видихніть через рот. Можна робити видих зі словом "па". А тоді затримайте дихання.
- Не намагайтеся при цьому втягувати живіт. Спостерігайте, щоб ви повністю віддихалися і не виникало запаморочення.
- Повторіть комбінацію, пробуючи максимально втягнути живіт всередину після затримки дихання.
Якщо у вас не виходить правильно, то дивіться лайфхаки від Аніти Луценко у відео: