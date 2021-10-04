Если делать вакуум живота регулярно, то он даже сможет уменьшить вашу талию на 3 сантиметра за неделю. Но есть определенные детали и ограничения, о которых стоит узнать перед тем, как повторять упражнение.
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Анита Луценко знает, как правильно делать вакуум
Звездный тренер отмечает, что вакуум должен приносить пользу здоровью и фигуре. Самое важное, о чем нужно знать, – это, когда категорически нельзя выполнять тренировки.
Когда нельзя делать вакуум живота: во время беременности, в период критических дней, при наличии болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, половой системы, если стоит спираль.
С помощью вакуума живота можно активизировать процессы пищеварения и подтянуть мышцы живота. В своем видео Анита Луценко рассказала, как правильно делать вакуум, дала пошаговую инструкцию девушке, которая никогда в своей жизни не выполняла этого упражнения. Тренер открыла все секреты от рук и дыхания до втягивания живота.
Видео Аниты предназначено для всех, кто стремится овладеть навыками вакуума живота, даже если вы после родов. Однако перед повторением такой тренировки следует проконсультироваться со своим врачом.
- Поднимите руки вверх и сделайте вдох.
- Сделайте полный выдох, опустите руки, опершись в ноги сверху. Важно согнуть ноги в коленях и не выпрямить руки.
- Глубоко вдохните и резко выдохните через рот. Можно делать выдох со словом "па". А тогда задержите дыхание.
- Не пытайтесь при этом втягивать живот. Наблюдайте, чтобы вы полностью отдышались и не возникало головокружение.
- Повторите комбинацию, пытаясь максимально втянуть живот внутрь после задержки дыхания.
Если у вас не получается правильно, то смотрите лайфхак от Аниты Луценко в видео: