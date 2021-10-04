Если делать вакуум живота регулярно, то он даже сможет уменьшить вашу талию на 3 сантиметра за неделю. Но есть определенные детали и ограничения, о которых стоит узнать перед тем, как повторять упражнение.

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Анита Луценко знает, как правильно делать вакуум

Звездный тренер отмечает, что вакуум должен приносить пользу здоровью и фигуре. Самое важное, о чем нужно знать, – это, когда категорически нельзя выполнять тренировки.

Когда нельзя делать вакуум живота: во время беременности, в период критических дней, при наличии болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, половой системы, если стоит спираль.

С помощью вакуума живота можно активизировать процессы пищеварения и подтянуть мышцы живота. В своем видео Анита Луценко рассказала, как правильно делать вакуум, дала пошаговую инструкцию девушке, которая никогда в своей жизни не выполняла этого упражнения. Тренер открыла все секреты от рук и дыхания до втягивания живота.

Видео Аниты предназначено для всех, кто стремится овладеть навыками вакуума живота, даже если вы после родов. Однако перед повторением такой тренировки следует проконсультироваться со своим врачом.

Поднимите руки вверх и сделайте вдох.

Сделайте полный выдох, опустите руки, опершись в ноги сверху. Важно согнуть ноги в коленях и не выпрямить руки.

Глубоко вдохните и резко выдохните через рот. Можно делать выдох со словом "па". А тогда задержите дыхание.

Не пытайтесь при этом втягивать живот. Наблюдайте, чтобы вы полностью отдышались и не возникало головокружение.

Повторите комбинацию, пытаясь максимально втянуть живот внутрь после задержки дыхания.

Если у вас не получается правильно, то смотрите лайфхак от Аниты Луценко в видео: