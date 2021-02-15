Как правильно сушить волосы феном, чтобы они были здоровыми и блестящими
Наверное, каждая женщина замечала, что после визита к hair-стилисту ее волосы имеют более ухоженный вид, чем после укладки в домашних условиях. Секретом здоровых и блестящих волос является техника его высушивания феном.
Источник:Elle
Чтобы правильно использовать фен и щетку для высушивания и расчесывания волос, следует узнать несколько базовых бьюти-правил. Таким образом вам удастся избежать секущихся концов, а локоны будут иметь сияющий и объемный вид.
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Как правильно сушить волосы феном
- Вытирайте волосы полотенцем. Кончики шевелюры могут сечься не только из-за дефицита влаги, но и ее избытка. Поэтому после мытья головы позвольте полотенцу впитать как можно больше воды. Важно знать, что мокрые волосы нельзя сильно тереть, потому что это будет травмировать кутикулу. Голливудские стилисты рекомендуют не использовать полотенце из обычной ткани, а промачивать волосы бумажными салфетками.
- Сушите. Если позволять волосам полностью сохнуть естественным путем, то из-за слишком долгого контакта с водой будет разрушаться кутикула, которая отвечает за гладкость и блеск прядей, а также секущиеся концы.
- Не сушите волосы, сгибая голову внизу. Такой лайфхак для придания объема волосам hair-стилисты советуют не использовать. Они убеждены, что таким образом объем наоборот быстрее исчезнет, потому что описанный способ высушивания делает волосы гладкими. Однако можно наклонять голову с одной стороны на другую и начесывать волосы у корней расческой.
- Холодное обвеивание. Чтобы ваши локоны не потеряли всей влаги, были гладкими и блестящими, не пренебрегайте режимом холодного обвеса в фене. Можно чередовать его с горячим воздухом, чтобы укладка не потеряла первоочередного вида в течение длительного времени.
- Не сушите до конца. Эксперты в индустрии красоты советуют оставлять волосы чуточку недосушенными. Таким образом влага полностью не испарится из структуры волос и вам удастся поникнуть травмированию их защитного барьера. Чтобы закрыть чешуйки волосяной кутикулы, завершая сушку, переводите фен в режим холодного обвеивания.
- Используйте насадку-концентратор. Обычно такое дополнение идет в комплекте с каждым феном. Насадка-концентратор помогает направить хаотичный поток воздуха по направлению роста волос. В частности, стоит придерживаться правильного алгоритма высушивания волос: разделите шевелюру на средние пряди и сушите каждое из них отдельно, направляя поток воздуха из фена от корней к концам. Таким образом вы сможете избавиться от пушистости волос, сделать их гладкими и блестящими.
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