Дбати про фігуру і тіло потрібно регулярно. Особливо актуальним запит є під час зимових свят. Тому Даша Ставнича підібрала ефективний комплекс вправ для сідниць і стегон.
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Після новорічного застілля варто приділити увагу своїй формі. Учасниця "Холостяка-11" вирішила допомогти своїм підписникам, яких у неї в інстаграмі понад 100 тисяч. Даша зазначила, що комплекс дієвих вправ потрібно поєднувати з правильним харчуванням. Лише такий тандем посприяє втраті зайвих кілограмів і целюліту.
Учасниця "Холостяка" показала, як привести себе в форму
Даша Ставнича опублікувала відео на своїй інстаграм-сторінці, де показує, як правильно виконувати вправи для сідниць і стегон.
У своєму дописі блогерка зазначила: "Подолати проблему целюліту допоможе правильне харчування, активний спосіб життя та регулярні заняття фізичними вправами з акцентом на проблемні зони. Тримайте простий та ефективний комплекс на сідниці та стегна".
Суть тренування від Даші Ставничої
- Рівень підготовки: для всіх, хто просунутий – може взяти інвентар для обтяження.
- Перед тренуванням не забувайте про попередню розминку.
- Повторюйте комплекс по 3 – 4 кола, кожну вправу виконуйте по 40 секунд. Між колами відпочинок по 1 хвилині.