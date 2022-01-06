Заботиться о фигуре и теле нужно регулярно. Особенно актуален запрос во время зимних праздников. Поэтому Даша Ставнича подобрала эффективный комплекс упражнений для ягодиц и бедер.

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После новогоднего застолья следует уделить внимание своей форме. Участница "Холостяка-11" решила помочь своим подписчикам, которых у нее в инстаграме более 100 тысяч. Даша отметила, что комплекс действенных упражнений следует совмещать с правильным питанием. Только такой тандем способствует потере лишних килограммов и целлюлита.

Участница "Холостяка" показала, как привести себя в форму

Даша Ставнича опубликовала видео на своей инстаграм-странице, где показывает, как правильно выполнять упражнения для ягодиц и бедер.

В своем сообщении блоггерша отметила: "Преодолеть проблему целлюлита поможет правильное питание, активный образ жизни и регулярные занятия физическими упражнениями с акцентом на проблемные зоны. Держите простой и эффективный комплекс на ягодицы и бедра".

Суть тренировки от Даши Ставничей