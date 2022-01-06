Заботиться о фигуре и теле нужно регулярно. Особенно актуален запрос во время зимних праздников. Поэтому Даша Ставнича подобрала эффективный комплекс упражнений для ягодиц и бедер.
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После новогоднего застолья следует уделить внимание своей форме. Участница "Холостяка-11" решила помочь своим подписчикам, которых у нее в инстаграме более 100 тысяч. Даша отметила, что комплекс действенных упражнений следует совмещать с правильным питанием. Только такой тандем способствует потере лишних килограммов и целлюлита.
Участница "Холостяка" показала, как привести себя в форму
Даша Ставнича опубликовала видео на своей инстаграм-странице, где показывает, как правильно выполнять упражнения для ягодиц и бедер.
В своем сообщении блоггерша отметила: "Преодолеть проблему целлюлита поможет правильное питание, активный образ жизни и регулярные занятия физическими упражнениями с акцентом на проблемные зоны. Держите простой и эффективный комплекс на ягодицы и бедра".
Суть тренировки от Даши Ставничей
- Уровень подготовки: для всех, кто продвинут, может взять инвентарь для утяжеления.
- Перед тренировкой не забывайте о предварительной разминке.
- Повторяйте комплекс по 3 – 4 круга, каждое упражнение выполняйте по 40 секунд. Между кругами отдых по 1 минуте.