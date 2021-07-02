Аби влітку шкіра мала здоровий і сяйливий вигляд, за нею потрібно не лише правильно доглядати, але й уникати поширених помилок у своїй б'юті-рутині. Тому про них варто дізнатися, щоб доглядові ритуали приносили якомога кращий результат.