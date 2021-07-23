У 2021 одним із б'юті-трендів є білосніжна, наче на півпрозора, шкіра. Досягти такого ефекту можна за допомогою домашніх масок або спеціальних засобів для цієї мети, які створюють косметичні виробники. Вибір за вами.

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Домашня огіркова маска – рецепт

Якщо ви вирішили приготувати маску з огірків у домашніх умовах, то варто зазначати, що основний інгредієнт допоможе зробити шкіру вашого обличчя більш чистою, світлою, сяйливою, а тон однорідним вже після кількох застосувань. Проте домашня суміш не зможе повністю впоратися з більш серйозними проблемами. Наприклад, із різними типами пігментації.

Цікаво знати: серед продуктів, які відбілюють шкіру, виділяють лимон, огірки, мед, помідори, полуницю, куркуму, петрушку, папайю.

Огіркова маска також володіє властивістю швидко відновлювати водний баланс шкіри та бореться з наслідками сонячних опіків, якщо ви не дотримувалися базових правил засмаги. Інгредієнти для приготування такого засобу легко знайти чи не в кожному домі.

Що вам знадобиться?

1/4 тертого огірка;

2столові ложки гелю або соку алое вера.

Почніть із ретельного змішування вказаних компонентів. Потім покладіть суміш на 15 хвилин у холодильник. Опісля нанесіть її на обличчя, шию та ділянку декольте. Залишіть маску на 10 хвилин, а потім змийте усі залишки водою кімнатної температури.