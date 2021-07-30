Влітку правильний і якісний тон є запорукою вдалого стійкого макіяжу. Тональний крем для спекотної пори року повинен мати легку текстуру, надійний склад і бути без ефекту маски, але при цьому зберігати свій першочерговий вигляд після нанесення протягом всього дня. Якщо ви ще у пошуку свого ідеального варіанту, то вам знадобляться корисні поради зіркового візажиста.