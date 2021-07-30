Визажист Захар Гринов рассказал, как выбрать правильный крем на лето и наносить его должным образом. Его советы помогут сэкономить время и создать стойкий модный макияж для жарких летних дней и вечеров.
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Как выбрать и наносить тональный крем в жару
- Выбор текстуры. Летом кожа производит больше кожного сала, чтобы защититься от ультрафиолета и высокой температуры. Поэтому тональный крем для этого времени года должен иметь легкую формулу. Обратите внимание на средства на водной основе – например, флюиды. Они просто распределяются по коже и быстро впитываются, не оставляя лишнего блеска и не создавая ощущения дискомфорта.
- Многофункциональность. Отличной альтернативой тонального крема летом может служить BB- или CC-крем, который не только выравнивает тон кожи, но и аккуратно маскирует недостатки, увлажняет и защищает дерму от солнечных лучей. Захар Гринов советует: "Идеально, если тональный крем обладает еще и SPF-эффектом. Таким образом вы сможете не только избавиться от недостатков, но и защитить кожу от солнца".
- Некомедогенный. Обращайте внимание на состав средства. Важно, чтобы продукт был некомедогенным или предназначенным для всех типов кожи. Обычно производители указывают это на упаковке. Звездный визажист поделился бьюти-лайфаком: если вы пользуетесь базой под макияж, то ее стоит наносить влажным спонжем или пушистой кистью. Таким образом не используете слишком много продукта и не придадите макияжу эффекта "тяжести".
- Выбор тонального крема на лето. Если вы планируете загорать летом, то приобретите тональную основу на 1 – 2 тона темнее от оттенка вашей кожи. Также современный рынок красоты предлагает средства не только, которые идеально подойдут для выравнивания тона лица, но и с досмотровыми свойствами. Именно такие пригодятся во время жары.