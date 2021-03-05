Когда появляются первые седые волосы, обычно женщины спешат их закрасить. Однако для начала можно использовать бьюти-лайфхаки, которые помогут замаскировать седые корни.

Скрыть седину без краски для волос можно 5 способами. Узнайте о них, прежде чем посещать колориста. Читайте также: Распространенные причины повреждения волос, на которые стоит обратить внимание Как замаскировать седые корни без краски Измените привычный пробор . Седина образуется на корнях волос в участке пробора гораздо быстрее. Поэтому достаточно начать зачесывать локоны на другую сторону или немного изменить пробор, и вы заметите, что седых волос там фактически не будет.

. Седина образуется на корнях волос в участке пробора гораздо быстрее. Поэтому достаточно начать зачесывать локоны на другую сторону или немного изменить пробор, и вы заметите, что седых волос там фактически не будет. Накрутите локоны . Седые корни частично можно замаскировать тенями для век подходящего оттенка и с помощью косметического аппликатора, а затем сделать легкие кудри. Таким образом седина временно исчезнет.

. Седые корни частично можно замаскировать тенями для век подходящего оттенка и с помощью косметического аппликатора, а затем сделать легкие кудри. Таким образом седина временно исчезнет. Заплетите косы. С помощью сложного плетения можно эффективно "прикрыть" седые корни и сделать свой образ интереснее. View this post on Instagram A post shared by Cocó Constans (@coconstans) Используйте аксессуары . Попробуйте экспериментировать со стилем прически. Ее можно дополнить лентой, бантиком, обручем, специальными шпильками, закрученной платком или стильным беретом, чтобы скрыть седые корни.

. Попробуйте экспериментировать со стилем прически. Ее можно дополнить лентой, бантиком, обручем, специальными шпильками, закрученной платком или стильным беретом, чтобы скрыть седые корни. Применяйте специальный спрей. В косметической лавке можно приобрести спрей, оттенок которого будет соответствовать естественному цвету ваших волос, и наносить его локально на шевелюру. Таким образом седых корней не будет заметно, волосы останутся чистыми и сохранят натуральный оттенок.