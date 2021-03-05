Как замаскировать седые корни волос без окрашивания: 5 способов
Когда появляются первые седые волосы, обычно женщины спешат их закрасить. Однако для начала можно использовать бьюти-лайфхаки, которые помогут замаскировать седые корни.
Источник:Grazia
Скрыть седину без краски для волос можно 5 способами. Узнайте о них, прежде чем посещать колориста.
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Как замаскировать седые корни без краски
- Измените привычный пробор. Седина образуется на корнях волос в участке пробора гораздо быстрее. Поэтому достаточно начать зачесывать локоны на другую сторону или немного изменить пробор, и вы заметите, что седых волос там фактически не будет.
- Накрутите локоны. Седые корни частично можно замаскировать тенями для век подходящего оттенка и с помощью косметического аппликатора, а затем сделать легкие кудри. Таким образом седина временно исчезнет.
- Заплетите косы. С помощью сложного плетения можно эффективно "прикрыть" седые корни и сделать свой образ интереснее.
- Используйте аксессуары. Попробуйте экспериментировать со стилем прически. Ее можно дополнить лентой, бантиком, обручем, специальными шпильками, закрученной платком или стильным беретом, чтобы скрыть седые корни.
- Применяйте специальный спрей. В косметической лавке можно приобрести спрей, оттенок которого будет соответствовать естественному цвету ваших волос, и наносить его локально на шевелюру. Таким образом седых корней не будет заметно, волосы останутся чистыми и сохранят натуральный оттенок.
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