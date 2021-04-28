Як завжди мати прекрасний вигляд: зірка "Скаженого весілля" поділилася своїми б'юті-лайфхаками

22:43

Українська акторка Катерина Файн, яка стала зіркою 3 частини популярного комедійного фільму "Скажене весілля", завжди має бездоганний вигляд. Дівчина зізналася, що у цьому їй допомагають деякі б'юті-секрети та відкрила їх.