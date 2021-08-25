Ідеальна засмага зазвичай швидко минає, якщо не вживати заходів. У такому випадку в нагоді стануть хитрощі. Правильний догляд і кілька секретів посприяють тривалості звабливої засмаги на вашому тілі.

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5 секретів, як зберегти засмагу

Використовуйте спеціальні засоби. Після сезону відпусток косметичні бренди пропонують різноманітні продукти для догляду за засмаглою шкірою. Шукайте у їхньому складі вітаміни C та E, які стимулюють продукування меланіну, а також олії, наприклад, морквяну, яка містить бета-каротин. Якщо користуватися ними правильно, то шоколадний колір шкіри залишиться з вами надовго.

Після сезону відпусток косметичні бренди пропонують різноманітні продукти для догляду за засмаглою шкірою. Шукайте у їхньому складі вітаміни C та E, які стимулюють продукування меланіну, а також олії, наприклад, морквяну, яка містить бета-каротин. Якщо користуватися ними правильно, то шоколадний колір шкіри залишиться з вами надовго. Не застосовуйте скраб. Не потрібно проводити процедури, які передбачають агресивний вплив на шкіру. Серед них: пілінги, скрабування, користування продуктами з кислотами та інша косметика з абразивними частинками у складі. Також обмежте використання губки для вмивання з жорсткого матеріалу. Адже будь-яке тертя може спричинити неприємне лущення шкіри.



Ідеальна засмага / Фото з інстаграму Белли Хадід

Солярій. Процедура є шкідливою, якщо не підходити до неї з розумом. Солярій допомагає зберігати золотистий тон шкіри, але відвідувати його часто не можна і проводити процедуру довше 4 – 5 хвилин також некорисно. Більш безпечною альтернативою є бронзатори.

Процедура є шкідливою, якщо не підходити до неї з розумом. Солярій допомагає зберігати золотистий тон шкіри, але відвідувати його часто не можна і проводити процедуру довше 4 – 5 хвилин також некорисно. Більш безпечною альтернативою є бронзатори. Холодний душ. Гаряча ванна сприяє швидкій втраті засмаги. Натомість влітку краще частіше приймати прохолодний душ. Звертайте увагу й на те, як ви витираєте тіло рушником. Адже достатньо акуратно промокнути вологу, а не сильно терти шкіру.



Літня засмага може прикрашати тіло довго / Фото з інстаграму Алесандри Амбросіо