Трендсеттери у тіктоці започаткували новий б'юті-тренд – вони почали збільшувати губи за допомогою олії кориці. Тіктокери продемонстрували, що можна зробити губи пухкими і об'ємними в домашніх умовах із використанням простих інгредієнтів, які легко знайти на власній кухні чи придбати в аптеці.

Нові б'юті-тренди не припиняють дивувати. Проте важливо зазначити, що у 2021 пухкі губи не втратили актуальності, але, збільшуючи їх, потрібно зберігати їхній натуральний вигляд.

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Б'юті-лайфхак з тіктоку для збільшення губ

Збільшити губи можна вдома без ін'єкцій, спеціальних пламерів та присмоктувачів. Тіктокерка Брітані Міллер першою поділилася з підписниками своїм улюбленим б'юті-лайфхаком для збільшення губ. Її відео швидко зібрало декілька мільйонів переглядів та стало вірусним.

На відео дівчина змішала порошок та олію кориці, утворивши специфічну пасту, яку потім втерла в губи. Коли Брітані змила суміш з губ, то вони помітно змінилися на більш об'ємні і пухкі. Згодом блогерка розповіла, що можна поєднувати порошок кориці з будь-якою зволожувальною олією. Такий варіант підійде для тих, кому суміш після першого використання здалася перенасиченою.

Чому кориця допомагає збільшити губи

Суть б'юті-лайфхаку полягає у тому, що кориця дратує шкіру. Таким чином губи стають більшими. Адже до верхнього шару тонкої дерми одразу приливає кров, тому губи наче набрякають. Проте повністю безпечним новий тренд з тіктоку не можна назвати. Якщо у вас немає алергії на олію кориці, то, повторивши його, ви б не мали спровокувати жодних негативних наслідків.

Використання кориці для збільшення губ є більш безпечним, аніж б'юті-трюк від Кайлі Дженнер з використанням спеціальних присмоктувачів, який вона робила у 2015. Такі інструменти через ефект вакууму можуть навіть залишати синці на ніжній.

Якщо ви плануєте повторювати б'юті-тренд з тіктоку для надання губам об'єму, то не слід використовувати забагато олії для приготування суміші і не варто наносити її на губи надто часто.