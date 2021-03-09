Трендсеттеры в тиктоке начали новый бьюти-тренд – увеличивать губы с помощью масла корицы. Тиктокеры продемонстрировали, что можно сделать губы пухлыми и объемными в домашних условиях с использованием простых ингредиентов, которые легко найти на собственной кухне или купить в аптеке.

Новые бьюти-тренды не прекращают удивлять. Однако важно отметить, что в 2021 пухлые губы не потеряли актуальности, но, увеличивая их, нужно сохранять их натуральный вид.

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Бьюти-лайфхак из тиктока для увеличения губ

Увеличить губы можно дома без инъекций, специальных пламеров и присасывателей. Тиктокер Британи Миллер первой поделилась с подписчиками своим любимым бьюти-лайфхаком для увеличения губ. Ее видео быстро собрало несколько миллионов просмотров и стало вирусным.

На видео девушка смешала порошок и масло корицы, образовав специфическую пасту, которую затем втерла в губы. Когда Британи смыла смесь с губ, то они заметно изменились на более объемные и пухлые. Впоследствии блогер рассказала, что можно сочетать порошок корицы с любым увлажняющим маслом. Такой вариант подойдет для тех, кому смесь после первого использования показалась перенасыщенной.

Почему корица помогает увеличить губы

Суть бьюти-лайфхака заключается в том, что корица раздражает кожу. Таким образом губы становятся крупнее. Ведь к верхнему слою тонкой дермы сразу приливает кровь, поэтому губы как будто отекают. Однако полностью безопасным новый тренд из тиктока нельзя назвать. Если у вас нет аллергии на масло корицы, то, повторив его, вы бы не должны были спровоцировать никаких негативных последствий.

Использование корицы для увеличения губ является более безопасным, чем бьюти-трюк от Кайли Дженнер с использованием специальных присасывателей, который она делала в 2015. Такие инструменты из-за эффекта вакуума могут даже оставлять синяки.

Если вы планируете повторять бьюти-тренд из тиктока для придания губам объема, то не следует использовать слишком много масла для приготовления смеси и не стоит наносить ее на губы слишком часто.