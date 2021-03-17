Украинская визажист Тамрико Левченко поделилась очередным набором полезных советов для создания макияжа. На этот раз она рассказала, как сделать идеальный нюдовый мейкап, выбрать лучшие косметические средства и поделилась распространенными ошибками, которые мешают достичь желаемого результата.

Одним из главных бьюти-трендов 2021 года является nude-макияж. Однако, стремясь получить сексуальный эффект обнаженной кожи и обольстительный натуральный вид губ, женщины допускают немало ошибок в процессе, по словам эксперта в индустрии красоты Тамрико.

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Секреты идеального нюдового макияжа

Тамрико Левченко в своем посте в инстаграме отмечает, что визажисты считают нюдовый макияж одним из самых сложных. Она также с этим соглашается, потому что сложным фактором является само определение холодности или теплоты тона кожи клиента, а также контрастности или спокийности цветовой гаммы косметики. "Если неправильно подобрать цвета, то нюд сразу превратится в плохой дневной макияж, так что будет очень заметным, но не из-за количества средств, а из-за неправильности гаммы", – объясняет визажист.

Относительно особенностей нюдового макияжа, то здесь главное не просто накрасить губы бежевой помадой, "немного подчеркнуть реснички и добавить немного корректора", по словам Тамрико. Важно пользоваться оттенками, природными именно для вас. Например, на губах брюнетки Ратаковски будет иметь привлекательный вид нюдовая помада приближенная к коричневому оттенку, а не к бежевому или розовому. А вот таким блондинкам, как Джижи Хадид, подойдут именно бежевые и розовые пигменты.

Прежде всего Тамрико советует определить свой цветотип. А именно: узнать холодный он или теплый, а затем приобрести соответствующие палетки нюдовых теней и румян. Если подтон кожи и волос теплый, то обращайте внимание на карамельно-персиковые и розовые тона, в случае с холодным – оттенки шоколада, мокко, терракоты и кофе с молоком.

Секрет успешного макияжа нюд именно в том, чтобы усилить свои природные оттенки и не идти наперекор тональности,

– отмечает Тамрико Левченко.

В своей инстаграм-публикации визажистка также добавила фотографии с примерами удачного nude-макияжа и палеток с оттенками, которые подойдут отдельному цветотипу. Чтобы увидеть больше фото, листайте серию.