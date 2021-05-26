Бастієн Гонсалес, французький ортопед та експерт з питань педикюру, власник 23 салонів по всьому світу, працює з такими знаменитостями, як Гвінет Пелтроу, Наомі Кемпбелл, Роберт де Ніро та іншими. Майстер каже: "Ми нехтуємо доглядом за ступнями, звідси всі проблеми. Зокрема, натоптні, мозолі й тріщини на п'ятах. Моя ідея полягає в тому, щоб знайти спосіб допомогти людям полюбити свої ноги і стати кращими". Мати доглянутий і красивий педикюр можна навіть без регулярних візитів до салону.
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Як зробити педикюр в домашніх умовах
- Масажуйте і зволожуйте. "Шкіра на ступнях усемеро товща, ніж на обличчі, тому вам потрібен дуже потужний крем із сильними активними речовинами, щоб вони могли проникнути в усі шари шкіри. Також масажуйте кожну ступню не менше як 20 секунд щовечора. Спробуйте пощипувальні та скручувальні рухи. Якщо повторюватимете їх упродовж 5 секунд на кожній зоні, де є мозолі, то допоможете шкірі повернути еластичність", – радить Бастієн Гонсалес.
- Робіть м'яку ексфоліацію. Аби згрубілі ділянки на ступнях пом’якшилися, занурюйте ноги у воду і тримайте 10 хвилин, а потім використовуйте спеціальну пилку. Таким інструментом для ніг потрібно водити по шкірі м’якими круговими рухами. Гонсалес зазначає, що потрібно бути обережними, щоб не перестаратися і не зняти зайвий шар шкіри.
- Доглядайте за кутикулою. Експерт з питань педикюру наголошує: "Якщо кутикула є, мабуть, вона для чогось потрібна". Її можна відсувати дерев’яною паличкою або м’якими ворсинками зубної щітки, щоб уникнути травмування шкіри.
- Користуйтеся скляною пилочкою. "Паперовою пилкою можна порізатися. Особливо, коли вона нова", – попереджає Гонсалес.
- Поліруйте нігтьову пластину замшевим бафом. Спеціальний баф для полірування надає нігтям сяяння. Бастієн Гонсалес згадує: "Коли я вперше побачив, як моя прабабуся полірує нігті, я подумав, що вона їх позбудеться, але навіть у 92 роки вона мала гарний, міцний манікюр. Полірування підсилює кровообіг, і відросла частина нігтя стає білішою".
- Не носіть лак на нігтях тижнями. "Коли ви покриваєте нігті гель-лаком, нігтьове ложе не може дихати, від чого нігті слабшають, на них з’являються білі плями. Якщо ви ставитеся до нанесення лаку як до макіяжу – і знімаєте його належним чином, – матимете здорові нігті на все життя", – пояснює зірковий нейл-майстер Гонсалес.