Як зробити ідеальний педикюр в домашніх умовах: секрети зіркового майстра

18:52

Вирішувати деякі б'юті-питання самостійно не так важко, як здається на перший погляд. Важливо лише знати, як робити це правильно. Створення педикюру – чи не головна процедура влітку. Тому зірковий нейл-майстер поділився секретами, як зробити його ідеальним в домашніх умовах.