Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: секреты звездного мастера

Решать некоторые бьюти-вопросы самостоятельно не так трудно, как кажется на первый взгляд. Важно только знать, как делать это правильно. Создание педикюра – едва ли не главная процедура летом. Поэтому звездный нейл-мастер поделился секретами, как сделать его идеальным в домашних условиях.
Бастиен Гонсалес, французский ортопед и эксперт по вопросам педикюра, владелец 23 салонов по всему миру, работает с такими знаменитостями, как Гвинет Пэлтроу, Наоми Кэмпбелл, Роберт де Ниро и другими. Мастер говорит: "Мы пренебрегаем уходом за ступнями, отсюда все проблемы. В частности, натоптыши, мозоли и трещины на пятках. Моя идея заключается в том, чтобы найти способ помочь людям полюбить свои ноги и стать лучше". Иметь ухоженный и красивый педикюр можно даже без регулярных визитов в салон.
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Как сделать педикюр в домашних условиях
- Массируйте и увлажняйте. "Кожа на ступнях в семь раз толще, чем на лице, поэтому вам нужен очень мощный крем с сильными активными веществами, чтобы они могли проникнуть во все слои кожи. Также массируйте каждую ступню не менее 20 секунд каждый вечер. Попробуйте пощипывающие и скручивающие движения. Если повторять их в течение 5 секунд на каждой зоне, где есть мозоли, то это поможет коже вернуть упругость", – советует Бастиен Гонсалес.
- Делайте мягкую эксфолиацию. Чтобы огрубевшие участки на ступнях смягчились, погружайте ноги в воду и держите 10 минут, а затем используйте специальную пилу. Таким инструментом для ног нужно водить по коже мягкими круговыми движениями. Гонсалес отмечает, что нужно быть осторожными, чтобы не переусердствовать и не снять лишний слой кожи.
- Ухаживайте за кутикулой. Эксперт по вопросам педикюра отмечает: "Если кутикула есть, пожалуй, она для чего-то нужна". Ее можно отодвигать деревянной палочкой или мягкими ворсинками зубной щетки, чтобы избежать травмирования кожи.
- Пользуйтесь стеклянной пилочкой. "Бумажной пилочкой можно порезаться. Особенно, когда она новая", – предупреждает Гонсалес.
- Полируйте ногтевую пластину замшевым бафом. Специальный баф для полировки придает ногтям сияние. Бастиен Гонсалес вспоминает: "Когда я впервые увидел, как моя прабабушка полирует ногти, я подумал, что она их избавится, но даже в 92 года у нее был красивый, крепкий маникюр. Полировка усиливает кровообращение, и отрослая часть ногтя становится белее".
- Не носите лак на ногтях неделями. "Когда вы покрываете ногти гель-лаком, ногтевое ложе не может дышать, от чего ногти ослабевают, на них появляются белые пятна. Если вы относитесь к нанесению лака как к макияжу – и снимаете его должным образом, – у вас будут здоровые ногти на всю жизнь", – объясняет звездный нейл-мастер Гонсалес.