Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: секреты звездного мастера

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Решать некоторые бьюти-вопросы самостоятельно не так трудно, как кажется на первый взгляд. Важно только знать, как делать это правильно. Создание педикюра – едва ли не главная процедура летом. Поэтому звездный нейл-мастер поделился секретами, как сделать его идеальным в домашних условиях.