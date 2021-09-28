Як зробити нігті візуально довшими за допомогою манікюру: 5 цікавих нейл-дизайнів
Джерело:Cosmopolitan
Б'юті-лайфхаки значно полегшують життя. Начісування робить волосся візуально більш об'ємним, макіяж – очі виразнішими, контур – губи пишнішими, а правильний манікюр – нігті довшими. За допомогою нейл-дизайну можна надати нігтям бажаного вигляду, скорегувати їхню форму і навіть довжину.
Якщо вам не вдається відростити нігті або вам не завжди зручно з довгою нігтьовою пластиною, то чудовим виходом стане правильний манікюр. Адже існують ідеї, які можуть стати у нагоді.
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5 нейл-дизайні, які роблять нігті візуально довшими
"Гола" поверхня
Легкий варіант манікюру, які візуально подовжує нігті. Аби повторити його, достатньо покрити нігті прозорим лаком. Ви також можете додати дизайн у мінімалістичному стилі – це зараз у тренді.
Натуральний манікюр / Фото з інстаграму @thehotblend
Half-moon
Місячний манікюр має стильний вигляд на нігтях. На початку нігтя слід залишити лунку, а поверхню, яка залишається, намалювати модним кольором лаку. Завдяки грі контрастів нігті здаватимуться довшими і більш витонченими.
Місячний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @iramshelton
Французький манікюр
Френч – це класика, яка підкреслює красу і жіночність рук та нігтів. Також французький манікюр здатен "витягувати" нігтьову пластину. Варіацій нейл-дизайну існує чимало. Вибирайте трендовий кольоровий френч чи подвійний, асиметрію, з додатковим декором.
Модний френч / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Нюдові та світлі відтінки
Навіть губам світлі відтінки помад додають пухкості. Якщо ви прагнете подовжити свої нігті, то також сміливо використовуйте нюдові, молочні, ніжні пастельні відтінки лаків.
Ніжна ідея / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Вертикальні смужки
Смугастий одяг робить людей стрункішими, а смугастий нейл-дизайн – нігті довшими. Аби повторити б'юті-трюк, використовуйте в манікюрі витончені вертикальні смужки. Важливо, щоб вони контрастували з основним кольором нейл-арту.
Прямі смужки у манікюрі / Фото з інстаграму @amyle.nails