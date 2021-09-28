Как сделать ногти визуально длиннее с помощью маникюра: 5 интересных нейл-дизайнов

Бьюти-лайфхаки значительно облегчают жизнь. Начес делает волосы визуально более объемными, макияж – глаза выразительнее, контур – губы пышнее, а правильный маникюр – ногти длиннее. С помощью нейл-дизайна можно придать ногтям желаемый вид, скорректировать их форму и даже длину.

Если вам не удается отрастить ногти или вам не всегда удобно с длинной ногтевой пластиной, то отличным выходом станет правильный маникюр. Ведь существуют идеи, которые могут пригодиться.

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5 нейл-дизайнов, которые делают ногти визуально длиннее

"Голая" поверхность

Легкий вариант маникюра, которые визуально удлиняет ногти. Чтобы повторить его, достаточно покрыть ногти прозрачным лаком. Вы также можете добавить дизайн в минималистическом стиле – это сейчас в тренде.



Натуральный маникюр / Фото из инстаграма @thehotblend

Half-moon

Лунный маникюр имеет стильный вид на ногтях. В начале ногтя следует оставить лунку, а поверхность, которая остается, накрасить модным цветом лака. Благодаря игре контрастов ногти будут казаться длиннее и изящнее.



Лунный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @iramshelton

Французский маникюр

Френч – это классика, которая подчеркивает красоту и женственность рук и ногтей. Также французский маникюр способен "вытягивать" ногтевую пластину. Вариаций нейл-дизайна существует немало. Выбирайте трендовый цветной френч или двойной, асимметрию, с дополнительным декором.



Модный френч / Фото из инстаграма @charsgelnails_​

Нюдовые и светлые оттенки

Даже губам светлые оттенки помад добавляют пышности. Если вы стремитесь удлинить свои ногти, то также смело используйте нюдовые, молочные, нежные пастельные оттенки лаков.



Нежная идея / Фото из инстаграма @charsgelnails_​

Вертикальные полоски

Полосатая одежда делает людей стройнее, а полосатый нейл-дизайн – ногти длиннее. Чтобы повторить бьюти-трюк, используйте в маникюре изящные вертикальные полоски. Важно, чтобы они контрастировали с основным цветом нейл-арта.



Прямые полоски в маникюре / Фото из инстаграма @amyle.nails