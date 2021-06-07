Як зробити сяйливий літній макіяж на кожен день: показує Кайя Гербер

Американська модель, донька розкішної супермоделі та акторки Сінді Кроуфорд і підприємця Ренді Гербера, 19-річна Кайя Гербер показала свою літню б'юті-рутину. Зокрема, дівчина назвала улюблені засоби для догляду за шкірою та поділилася секретами для створення сяйливого макіяжу на кожен день.

Кайя Гербер у свої 19 вже встигла стати глобальною амбасадоркою декількох б'юті-трендів, попрацювати з відомими зірковими візажистами світу та налагодити добрі стосунки з розробниками інноваційної косметики. Тому дівчина знається на темі краси.

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Кайя Гербер показує, як зробити літній макіяж

Насамперед модель розповіла, що любить починати свій ранок з ніжного гелю для очищення обличчя від Youth to the People. Після цього вона протирає обличчя тоніком від Paula's Choise, який володіє властивістю звужувати пори, відлущувати ороговілі клітини шкіри, а також надає обличчю здорового кольору і сяйливості. На ділянку шкіри під очима Кайя наносить спеціальну суміш олій, щоб прибрати набряки та освітлити делікатний верхній шар дерми.

Один із моїх улюблених компонентів у косметиці – ніацинамід. Він допомагає вирівняти текстуру шкіри й позбутися висипань. Тому у мене завжди є засоби з цим чарівним компонентом,

– поділилася Кайя й нанесла на шкіру сироватку з ніацинамідом.

Потім зірка розповіла про б'юті-звичку, яка їй передалася від мами-красуні. Дівчина доглядає за шкірою на шиї і ділянкою декольте не менш ретельно, ніж за обличчям. Саме тому в її косметичці є різні засоби. Зокрема, сонцезахисний крем Кайя Гербер теж наносить і на обличчя, і на шию, і на декольте.

Ще модель зізналася, що у неї справжнє захоплення викликали велнес-кристали та масажери для обличчя, виготовлені із природних матеріалів. Щоранку донька зіркових батьків робить масаж обличчя скребком гуаша або кварцовим ролером. Вона зазначає, що такі б'юті-ритуали допомагають їй покращувати стан шкіри.

Наступним кроком доглядової рутини Кайі є зволоження. Вона наносить на обличчя крем з екстрактами натуральних рослин, а на губи – живильну маску. Завершальний і, безперечно, головний етап ранкового догляду за шкірою моделі – нанесення сонцезахисного крему Supergoop.

Перед нанесенням макіяжу Кайя освіжає обличчя містом від Caudalie. Засіб надає шкірі ефекту природного сяйва і забезпечує стійкість макіяжу. Щоб вирівняти тон обличчя, модель застосовує тональну основу від Yves Saint Laurent. Потім вона додатково маскує синяву під очима культовим консилером Touche Eclat, а на щоки наносить трішки кремових рум'ян. Для ніжного сяйва і свіжого вигляду на окремих ділянках обличчя Гербер використовує хайлайтер.

Щоб додати виразності погляду і зробити красивий літній мейк-ап очей, Кайі вистачає всього 3 етапи: підкрутити вії керлером і промалювати їх тушшю, а потім нанести підводку. Зірка не витрачає часу на оформлення брів. Вона просто розчісує їх спеціальною щіточкою.

Дивіться, як зробити літній макіяж на кожен день: